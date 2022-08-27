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MasterChef'te o hata yarışmacının başını yaktı! "Bu kadar ciddi bir hatayı..."

27.08.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesini yaptığı MasterChef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 26 Ağustos akşamında ekranlara gelen yeni bölümünde yarışmacı Kıvanç, talihsiz anlar yaşadı. İşte detaylar...

MasterChef'te o hata yarışmacının başını yaktı! "Bu kadar ciddi bir hatayı..."

Reytinglerde başarılı sonuç sergileyen MasterChef yarışmasında, yarışmacılar bir üst tura geçmek için ellerinden geleni yapıyor. MasterChef yarışmacısı Kıvanç'ın, farkında olmadan yaptığı bir kaza başını yaktı.

ŞANSINI KAYBETTİ!

Yarışmacı Kıvanç, tavuğu yere düşürdükten sonra yerden alıp yeniden tezgaha koydu. Süre bitiminde Somer Sivrioğlu, "Bunu defalarca söyledik ama halen aynı hatayı görüyoruz. İçinizden bir tanesi ürünlerden birini yere düşürüyor ve yıkamadan o ürünü tezgaha koyuyor." dedi.

MasterChef'te o hata yarışmacının başını yaktı!

Bunun ardından Kıvanç, "Ben yapmış olabilirim şef. Hatırlamıyorum." dedi. Sözlerine devam eden Somer Sivrioğlu, "O arkadaşımızı değerlendirmeye almıyoruz ve o arkadaşımız, elini de kaldırıp söylediği gibi Kıvanç... Kıvanç bu bir final oyunu olsaydı elenirdin. Yani bu kadar ciddi bir hatayı burada yapmamayı öğren ki ilerde bir final oyununda olsan elenirsin." ifadelerini kullandı.

MasterChef'te o hata yarışmacının başını yaktı!

Kıvanç, bir üst tura geçme hakkını kaybetti.

MASTERCHEF KIVAN KİMDİR?

MasterChef'in iddialı yarışmacılarından biri olan Kıvanç Karadeniz yarışmaya İstanbul’dan katıldı. 31 yaşındadır. 4 aydır yarışmaya hazırlandığını ifade etti. Yaklaşık yedi yıldır sektörde çalışıyor. Son 4 yıldır Yeniköy’de bir restoranda yardımcı mutfak şefliği yapıyor.

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