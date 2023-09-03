MasterChef'te olay sözler! Somer Şef dayanamayıp ikaz etti: "Sen kendini çok dövüyorsun, kendine vurma"

TV8'in sevilen yarışması MasterChef bomba gibi bir bölümle ekrana geldi. Oyunun ilk etabında Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun istediği kokoreç, aliş kebabı ve ekmeği başarılı şekilde yapan Ayaz, Alican, Barış, Azize, Kerem, Dilara ve Tanya isimlerini 9. haftaya yazdırmayı başardılar. Yarışmacıların değerlendirilme aşamasında açıklamalarda bulunan Danilo Zanna, "Biz dün Mehmet Şef ile konuştuk. O, 'Azize düştü' dedi. Değil mi şefim?" ifadelerini kullandı. Mehmet Şef, Azize'nin bu duruma katılmadığını anımsatıp "Bir şey var. Kadayıfı daha düzgün yapabilirdi. Haftada da var bir düşüklük." dedi. Bunun üzerine "Sen öyle yapmazsın" ifadesini kullanan Somer Şef, uyarıda bulundu.

SOMER ŞEF'TEN DİKKAT ÇEKEN UYARI: "TOPLARLANMAN LAZIM!"

Somer Sivrioğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Adana'yı çok lezzetli yapman lazım. Her şeyi bir tarafa bırak çok lezzetsiz olmuş. Dünkü yemek senin yemeğin değil. Toparlanman lazım. Burada hepinizin bir gücü var. Tolga işin psikolojik kısmını çok iyi yönetiyor. Tahsin çok analitik bir zekaya sahip, çok iyi değerlendirip okuyor.

"ASLA LEZZETİN PEŞİNDEN GİTMEYİ BIRAKMA"

Senin gücün ise çok lezzetli yemek yapmak. Asla lezzetin peşinden gitmeyi bırakma kızım. Sen lezzetli yap sonra çevirmeye çalış. Çok genç şef var. 'Bilmem neyin modern versiyonunu yapacağım' diyor, tabakta lezzet yok!"

MasterChef yarışmacısı Azize ise yarışmada verdiği en büyük savaşın psikolojik olduğunu belirtip "Dün demek ki modumda değildim. Kendim ve ideallerim için savaşıyorum. Kimseyi kırmak istemiyorum. Belki de kırgınlığım o yüzdendir. Ama bu beni vazgeçme noktasına getirmez" dedi.

"ÇOCUKKEN YAPTIĞIN KUMDAN KALEYE BİRİSİ GELİP TEKME Mİ ATTI?"

Yorumlama sırası Sefa'ya gelince Somer Şef, "Oğlum ne yaşadın? Benim tahminim şöyle: Sen çocukken büyük ihtimalle kumdan kale gibi bir şey yaptın, onu yıktılar ya da sen bir şey yaptın çok güzel oldu, birisi geldi ona tekme attı. Huzurlu bir şekilde düşün..."

Sefa, Mehmet Şef'in "Bu yüksek etlerle nereye varmak istiyorsun?" sorusu üzerine "Değişik bir şey denemek istiyordum. Olmadı. Dün oldukça yorucu geçti. Stres yapmışım şef. Somer Şef'e kesinlikle katılıyorum. Başarıya aç insanların olduğu yerdeyim ve onların arasında benim de bu başarı açlığını doyurmam gerekiyor. Elimden gelen her şeyi yapacağım"

"ŞEYTANIN AVUKATLIĞINI YAPACAĞIM"

Daha sonra Kerem'e yönelik konuşan Somer Şef, "Ben biraz şeytanın avukatlığını yapacağım. Senin patatesinin pişmeme nedeni marketi bilmemenden kaynaklı değil. Sen çok panik başladın. Bunu ilk senende de birkaç yerde gördük. Düşüşlerin çok hızlı oluyor ve kendine vuruyorsun. Kendine vurma. Çünkü bu işi başaracak olan sensin. Sen 'Burada yanlış yaptım' anlamında dersini al ve şunu da unutma: Sen iyi bir şefsin. Sen kendini çok dövüyorsun, kendine vurma"

Kalan yarışmacılar ise ikinci etap için tezgah başına geçti. Sefa, Sergen, Suna, Barbaros, Esra, Hasan bireysel mücadelede hindistan cevizi ile yaratıcılıkta ter döktü. Gecenin sonunda eleme adayı Sefa oldu.

