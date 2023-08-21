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MasterChef'te Sergen'in Rıfat'a yaptığı hareket tepki topladı! Sosyal medyada olay oldu

21.08.2023 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef’te dün akşam oynanan eleme oyununun ardından yarışmaya veda eden isim Rıfat oldu. Elendiğini öğrenmesinin ardından arkadaşlarıyla vedalaşmaya giden Rıfat’a Sergen’in yaptığı hareket sosyal medyada tepki topladı.

Jüri üyeleri arasında Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun olduğu MasterChef’te her hafta bir yarışmacı eleniyor. Dün akşam eleme potasında yer alan Rıfat MasterChef’e veda eden isim oldu.

Duygusal anlar yaşayan Rıfat son günlerde Dilara ve Sergen ile girdiği diyaloglarla adından söz ettirmişti. “Benden beklentisi olan insanları hayal kırıklığına uğrattığımı düşünüyorum. Beni tek üzen nokta bu ” diyen Rıfat daha sonra arkadaşlarıyla vedalaşmak için bekleme odasına gitti.

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SERGEN'İN TAVRI TEPKİ TOPLADI

Rıfat'ın elendiğini anlayan Eda ve Suna adeta hüngür hüngür ağladılar. Sergen dışında tüm arkadaşları sevilen ismi ayakta alkışlayarak karşıladı.

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Yerinden hiç kalkmayan ve bacak bacak üzerine atan Sergen ile ilgili sosyal medyada olumsuz yorumlar yapıldı.

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Dilara'nın uyarması üzerine Sergen "Dilara ben sözümü yiyemem kusura bakma" yanıtını verdi.

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"YÜREĞİ GÜZEL BİR RIFAT GEÇTİ BURADAN"

Rıfat "Hayat çok kısa, kalbini kırdığım insanlar illaki olmuştur. Benim hakkım herkese helal olsun. Hayatta benim için her zaman hayırlı olan şeyin olduğuna çok inanırım. Bu zamana kadar burda olmak da benim için çok önemliydi. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Ayaz "Biz sana teşekkür ederiz" derken Barbaros "Burada herkes yüreği güzel bir Rıfat buradan geçti diyecek" sözleriyle dikkat çekti.

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