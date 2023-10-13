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MasterChef'te Sergen Somer Şef'i çileden çıkardı! "Saygısızlık"

13.10.2023 08:41 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te dün akşam Kırmızı Takım ve Mavi Takım arasında heyecanlı bir mücadele yaşandı. Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynanırken Sergen'in bir hareketine Somer Şef'ten sert bir uyarı geldi.

MasterChef All Star sezonu ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Bu hafta Mavi Takım kaptanı Hasan olurken Kırmızı Takım kaptanı ise Kıvanç oldu. Mavi Takım dün akşam oynanan dokunulmazlık mücadelesini kazandı.

Kırmızı Takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Bu esnada Sergen'in uyumasıma Somer Sivrioğlu tepki gösterdi.

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Yayına gelen Somer Şef "Günaydın Sergen. Gene mi uyudun?" deyince Sergen "Yok şefim, hastayım biraz. Rahatsızım" yanıtını verdi.

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Somer Şef daha sonra "Ne rahatsızlığın var?" diye sordu. Sergen "Rahatsızım şefim, yorgunum" dedi. Daha sonra Somer Şef uyarısında "Bir şey söyleyeceğim. Siz yemek yaparken ben şuraya geçip uyusam ne düşünürsün benim hakkımda? Diğer arkadaşlara saygısızlık oluyor bence.

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Rahatsızsan sağlık ekibinden arkadaşımız var onu çağır. Gerekirse git arkaya dinlen. Ama burada uyuma olayını bitirmemiz lazım. Arkadaşlarınıza saygısızlık. Burada yarışan insanlar var" cümlelerine yer verdi.

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