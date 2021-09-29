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MasterChef'te Sergen ve Şükrü'nün 'sütlaç' kavgası! Birbirlerinin üzerine yürüdüler

29.09.2021 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 28 Eylül Salı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Karadeniz yemeklerinin yapıldığı yarışmada, mavi takımdan Sergen'in kırmızı takımın sütlacına eleştiri yapması Şükrü'yü kızdırdı. İkili arasındaki gerginlik oyun sonrasında balkon alanında da devam etti. Sergen'in "Yalakalık yapacaksın diye beni orada ezdiremezsin çıkışı" Şükrü'yü adeta deliye döndürdü. İkili birbirlerinin üzerine yürürken, takım arkadaşları Sergen ve Şükrü'yü sakinleştirmeye çalıştı.

MasterChef'te Sergen ve Şükrü'nün 'sütlaç' kavgası! Birbirlerinin üzerine yürüdüler

MasterChef Türkiye 2021'de 6. haftanın ilk dokunulmazlık oyunu büyük çekişmeye sahne olurken oyun sonrası kırmızı takımdan Şükrü ile mavi takımdan Sergen arasında gergin anlar yaşandı.

Karadeniz yemeklerinin yapıldığı dokunulmazlık oyunu sonrasında, şeflerin tadıma geçtiği sırada Sergen'in yorumu Şükrü'yü sinirlendirdi.

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"YALAKALIK YAPACAKSIN DİYE..."

Sergen'in "Onlarınki muhacir sütlacı gibi olmuş" demesi üzerine Şükrü, "Kendini öv de karşındakini kötüleme" diyerek tepki verdi. Sergen bu sözler üzerine Şükrü'ye "Ayıp yaptın" diyerek söylendi.
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Daha sonra yarışmacılar balkon alanına çıktı. Şükrü'nün daha sonra Sergen'in yanına gittiği görüldü.
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Sergen'in "Yalakalık yapacaksın diye beni orada ezdiremezsin çıkışı" Şükrü'yü adeta deliye döndürdü.

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"Kim yalakalık yapıyor?" diyen Şükrü, Sergen'in üzerine yürüdü.

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İkili arasında kavgaya ramak kaldı. Takım arkadaşları ise Sergen ve Şükrü'yü ayırdı.
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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