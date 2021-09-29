MasterChef'te Somer Sivrioğlu'ndan oyundan çekilmek isteyen Araz'a büyük tepki!

MasterChef Türkiye 2021'in 28 Eylül Salı akşamı ekrana gelen bölümünde, bireysel dokunulmazlık oyunu oynanırken ilginç anlar yaşandı.

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Oyunda yarışmacılardan, Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı olan karides sirun yapmaları istendi.

YARIŞMADAN ÇEKİLMEK İSTEDİ!

Ancak oyun sırasında malzemelerini bulamayan Araz "Şefim burada un yok, hiç bir şey yok bende. Ben çekiliyorum yarışmadan" diye bağırdı.



Araz'ın bu sözleri üzerine sinirlenen Şef Somer Sivrioğlu ise hızlı adımlarla yarışmacının yanına gitti.

ŞEF SİVRİOĞLU ÇILGINA DÖNDÜ!

Oldukça kızgın olan ünlü şef, "Aras bak hep aynı şeyi yapıyorsun. Burada food team diye bir şey var. Biz senin şefiniz, sürekli malzeme soruyorsun bize. Git food team le konuş. Yerine geç" diye bağırdı.



Şef Sivrioğlu'nun bu çıkışının ardından ise Araz yeniden tezgah başına geçti.

