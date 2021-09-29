MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te Somer Sivrioğlu'ndan oyundan çekilmek isteyen Araz'a büyük tepki!

MasterChef'te Somer Sivrioğlu'ndan oyundan çekilmek isteyen Araz'a büyük tepki!

29.09.2021 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye son bölümdeki dokunulmazlık oyunu sırasında yarışmacılardan Araz'ın oyundan çekilmek istemesi Şef Somer Sivrioğlu'nu çok kızdırdı. Şeflere un bulamadığını söyleyen Araz'ın yanına giden Sivrioğlu, "Biz senin şefiniz. Sürekli bizden malzeme istiyorsun" diye bağırarak yarışmacıya tepki gösterdi.

MasterChef'te Somer Sivrioğlu'ndan oyundan çekilmek isteyen Araz'a büyük tepki!

MasterChef Türkiye 2021'in 28 Eylül Salı akşamı ekrana gelen bölümünde, bireysel dokunulmazlık oyunu oynanırken ilginç anlar yaşandı.

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Oyunda yarışmacılardan, Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı olan karides sirun yapmaları istendi.

araz

YARIŞMADAN ÇEKİLMEK İSTEDİ!

Ancak oyun sırasında malzemelerini bulamayan Araz "Şefim burada un yok, hiç bir şey yok bende. Ben çekiliyorum yarışmadan" diye bağırdı.

araz5
Araz'ın bu sözleri üzerine sinirlenen Şef Somer Sivrioğlu ise hızlı adımlarla yarışmacının yanına gitti.

araz2

ŞEF SİVRİOĞLU ÇILGINA DÖNDÜ!

Oldukça kızgın olan ünlü şef, "Aras bak hep aynı şeyi yapıyorsun. Burada food team diye bir şey var. Biz senin şefiniz, sürekli malzeme soruyorsun bize. Git food team le konuş. Yerine geç" diye bağırdı.

araz6
Şef Sivrioğlu'nun bu çıkışının ardından ise Araz yeniden tezgah başına geçti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kalp ve Damar cerrahının seksi dansı şaşkına çevirdi! Seda Sayan dakikalarca alkış tuttuKalp ve Damar cerrahının seksi dansı şaşkına çevirdi! Seda Sayan dakikalarca alkış tuttu
Esra Erol'da ikinci 'yufkacı' vakası! Canlı yayında karşı karşıya geldilerEsra Erol'da ikinci 'yufkacı' vakası! Canlı yayında karşı karşıya geldiler
28 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?28 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?
Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

28 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

28 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Kalp ve Damar cerrahının seksi dansı şaşkına çevirdi! Seda Sayan dakikalarca alkış tuttu

Kalp ve Damar cerrahının seksi dansı şaşkına çevirdi! Seda Sayan dakikalarca alkış tuttu

Özel harekât polisi kocasını öldüren kadının ailesi konuştu

Özel harekât polisi kocasını öldüren kadının ailesi konuştu

Ankara’ya gitti: Pornosu elden ele dolaşan...

Ankara’ya gitti: Pornosu elden ele dolaşan...

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ünlü oyuncunun asıl mesleği şaşırttı!

Ünlü oyuncunun asıl mesleği şaşırttı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Müstehcen pozlar ailesini kızdırmıştı! Seks açıklaması

Müstehcen pozlar ailesini kızdırmıştı! Seks açıklaması

Ünlü menajer 3 burgere ödedikleri para sonrası isyan etti: Milli dedik...

Ünlü menajer 3 burgere ödedikleri para sonrası isyan etti: Milli dedik...

Kızı kocaman oldu! "Aynı annesi"

Kızı kocaman oldu! "Aynı annesi"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.