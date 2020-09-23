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MasterChef'te Serhat neden yok? MasterChef Serhat Doğramacı kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 22:50 | Son Güncelleme

MasterChef Serhat, bu akşam ekrana gelen MasterClass’ın ikinci turuna geçen yarışmacılardan biriydi. MasterClass’ta ilk turda Mehmet şefin gösterdiği teknikler ile başarılı bir tabak hazırlayan Serhat, sonraki tura geçmişti. İkinci tur başında Danilo şef, MasterChef Serhat’ın neden programda olmadığını açıkladı. Peki, MasterChef Serhat, neden MasterClass’a katılmadı? Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında?

MasterChef'te Serhat neden yok? MasterChef Serhat Doğramacı kimdir?

MasterChef Türkiye’de bu akşam MasterClass heyecanı yaşanıyor. Şefler, MasterChef 2020 yarışmacılarına özel teknikler gösterdiği MasterClass’ta Serhat’ın olmaması izleyenleri meraklandırdı. İkinci turda Danilo şefin eğitimine katılma şansı yakalayan Serhat’ın izin alarak programa katılmadığı açıklandı. Peki, Serhat neden MasterClass’a katılmadı? Neden izin aldı? İşte MasterChef Serhat Doğramacı’nın MasterClass’a katılmama nedeni.

SERHAT NEDEN MASTERCLASS’A KATILMADI?

Danilo şef, MasterClass ikinci turu başlamadan önce kısa bir açıklama yapacağını söyledi. Sonrasında ise Serhat’ın bir yakınının rahatsızlığı nedeniyle MasterClass’ta yer alamadığını açıkladı.

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MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

23 yaşındaki Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylemektedir. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya’da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.

İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı, MasterChef 2020’nin ana kadrosuna dâhil olan iddialı isimler arasındadır.

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