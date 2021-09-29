MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? 28 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takımları ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 28 Eylül Salı MasterChef yeni bölümde dokunulmazlık oyununda Karadeniz mutfağından yemekler yapıldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise haftanın ilk eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Karadeniz mutfağı yemeklerinin yapılacağı dokunulmazlık oyununda mavi takıma üç seçenek sunuldu. Mavi takımın seçtiği avantaj ise karşı takımdan bir kişiyi eksiltmek oldu. Kırmızı takımda oyun dışında bırakılan yarışmacı Ateş oldu.

Şefler, oyunda yapılacak yemeklerin Karadeniz mutfağından olduğunu açıkladı. Günün menüsünde ısırgan otu çorbası, Trabzon yağlı pide, hamsili pilav, karalahana dolması, tavada zargana, Akçaabat köfte, Hamsiköy sütlacı yer aldı. Bu yemeklerin yapılması için takımlara verilen süre ise bir saat oldu. Süre sonunda şefler tadım yaptı ve değerlendirmelerini yaptı. Mavi takım, 4-3 skorla dokunulmazlık oyununu kazandı.

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları siyah önlükleri giyip bir kez daha mutfağa girdi. Dokunulmazlık oyununda Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı karides sirün yapılması istendi. Bunun için verilen süre ise 35 dakika oldu.

Sekiz yarışmacı, şeflerin istediği en iyi şekilde yapmak ve kusursuz bir tabak çıkarmak için uğraştı. Eleme potasına düşmemek için verilecek mücadele sonrasında şefler, kritik tadımı yaptı ve gecenin kazanan ismini açıkladı. Finale kalan dört isim arasında gecenin en iyi tabağını çıkaran Safanur, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef 2021’de haftanın ilk bireysel dokunulmazlığı kazanan Safanur, takım arkadaşı Milhan'ı eleme potasına gönderdi.

Takımda yapılan oylamada ise Mustafa ile Araz'ın isimleri eşit yazılınca potaya girecek isimi takım kaptanı Burcu belirledi. Burcu, haftanın ikinci eleme adayı olarak Araz'ı seçti. Böylece bu haftanın ilk eleme adayları Milhan ve Araz oldu.



