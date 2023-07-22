MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masterchef'te son dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım? MasterChef All Star son eleme adayı kim oldu? Şef Mehmet Akdağ konuk oluyor!

Masterchef'te son dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım? MasterChef All Star son eleme adayı kim oldu? Şef Mehmet Akdağ konuk oluyor!

22.07.2023 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef dokunulmazlık oyununu kazananı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Haftanın son dokunulmazlık oyunu oynan geceye Şef Mehmet Akdağ konuk oluyor. Ünlü şef, Antalya yöresine ait bir yemekle izleyicinin karşısına çıkacak. Peki, Masterchef'te son dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım? MasterChef All Star son eleme adayı kim oldu? Şef Mehmet Akdağ konuk oluyor!

MasterChef'te haftanın son eleme adayı bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyunu ile belli olacak. Barış ve Eda'nın kaptanlıklarında yarışan yarışmacılar kıyasıya mücadele edecekler. Kullanıcılar MasterChef dokunulmazlık oyunu ve MasterChef eleme adayı ekranlarını sorguluyor. İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE SON DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI, HANGİ TAKIM?

MasterChef All Star'da bu akşam son dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şef Mehmet Akdağ'ın konuk olduğu gecede, Antalya yöresine ait balkabağı dolması yapıldı.

Balkabağı dolmasını en başarılı yapan gecenin kazananı olacak. Haftanın son eleme adayı ise gecenin sonunda belli olacak.

c752d9c5-26d2-4c0f-a2e9-89105259e374

MASTERCHEF ALL STAR SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı henüz belli olmadı. Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda bir kişi dokunulmazlık alacak ve bir takım arkadaşının ismini söyleyecek.

F0imwCnXwAATLw3
Sonrasında ise eleme konseyi yapılarak en çok adı çıkan isim eleme adayı seçilecek. Sonuçlar belli olduğunda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'dan taşınmıştı! Köy hayatını anlattı: 'Organik tarım yapıyorum'İstanbul'dan taşınmıştı! Köy hayatını anlattı: 'Organik tarım yapıyorum'
Kanserle mücadele ediyorken o soru şoke etti! "Korkmuyorum, teslimim"Kanserle mücadele ediyorken o soru şoke etti! "Korkmuyorum, teslimim"
Konser öncesi rahatsızlandı... İrem Derici hastaneye kaldırıldı!Konser öncesi rahatsızlandı... İrem Derici hastaneye kaldırıldı!
Anahtar Kelimeler:
masterchef dokunulmazlık masterchef eleme adayı kim ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

İzmir'deki yangınla ilgili yeni görüntüler! Yangın çıkarıp alevlerin arasında dolaştı
İzmir'deki yangınla ilgili yeni görüntüler! Yangın çıkarıp alevlerin arasında dolaştı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Dünyaca ünlü yıldızı görünce şoke oldular! Garsonluk yapıyor

Dünyaca ünlü yıldızı görünce şoke oldular! Garsonluk yapıyor

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.