Masterchef'te son dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım? MasterChef All Star son eleme adayı kim oldu? Şef Mehmet Akdağ konuk oluyor!

MasterChef'te haftanın son eleme adayı bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyunu ile belli olacak. Barış ve Eda'nın kaptanlıklarında yarışan yarışmacılar kıyasıya mücadele edecekler. Kullanıcılar MasterChef dokunulmazlık oyunu ve MasterChef eleme adayı ekranlarını sorguluyor. İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE SON DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI, HANGİ TAKIM?

MasterChef All Star'da bu akşam son dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şef Mehmet Akdağ'ın konuk olduğu gecede, Antalya yöresine ait balkabağı dolması yapıldı.

Balkabağı dolmasını en başarılı yapan gecenin kazananı olacak. Haftanın son eleme adayı ise gecenin sonunda belli olacak.

MASTERCHEF ALL STAR SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı henüz belli olmadı. Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda bir kişi dokunulmazlık alacak ve bir takım arkadaşının ismini söyleyecek.



Sonrasında ise eleme konseyi yapılarak en çok adı çıkan isim eleme adayı seçilecek. Sonuçlar belli olduğunda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



