MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masterchef’te Survivor 2020 sürprizi! Survivor yarışmacıları baskın yaptı!

Masterchef’te Survivor 2020 sürprizi! Survivor yarışmacıları baskın yaptı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 12:38 | Son Güncelleme

Masterchef Türkiye yarışmasının 3. sezonu büyük sürprizlerle başladı. Henüz elemelerde olan programa dünyanın pek çok yerinden yarışmacı adaylarının gelmesi jüri üyelerinin işlerini iyice zorlaştırdı. Yayınlandığı günlerde reyting birinciliği tahtını kimseye kaptırmayan Masterchef stüdyosu misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Masterchef’te Survivor 2020 sürprizi! Survivor yarışmacıları baskın yaptı!

TV 8 ekranlarına gelen Masterchef yarışmasına geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Survivor 2020 yarışmasının final yapmasından sonra İstanbul’a kesin dönüş yapan Acun Ilıcalı kanalda yaptığı toplantının hemen ardından Masterchef çekimlerine katıldı.
acun ılıcalı
Acun Ilıcalı’nın stüdyoya girmesinden sonra eğlenceli anlara sahne olan Masterchef bölümünün ardından sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Acun Ilıcalı’nın yarışmacı adayı Deniz Aktuğ’un yemeklerini tattıktan sonra yaptığı yorumlar ise Masterchef’in jüri üyelerini gülümsetti. Acun Ilıcalı Deniz Aktuğ’un Kolombiyalı eşinin suşi ustası olduğunu öğrendiğinde ise kendisine suşi yapıp yapamayacağını sordu.

ACUN ILICALI'NIN ARDINDAN SURVİVOR 2020 ZİYARETİ

masterchef
Survivor 2020 finalinin Galataport’ta yapılmasından sonra yarışmacılar kendi hayatlarına dönmeye başladı. Yeni hayatlarına adapte olmaya çalışan yarışmacılar sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı sürdürdü. Survivor 2020’in yarışmacıları Berkan Karabulut ve Nisa Bölükbaşı Masterchef Türkiye programını ziyaret etti. Masterchef jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile fotoğraf çekilen Nisa ile Berkan’ın ziyareti stüdyoda eğlenceli bir hava estirdi.
Danilo Zanna’nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın üzerine “Acaba kimler gelmiş. İyi ki geldiniz” notunu düştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Kolonya Cumhuriyeti nerede çekildi? Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları ve konusu!Kolonya Cumhuriyeti nerede çekildi? Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları ve konusu!
Badem Şekeri 2 nerede çekildi?Badem Şekeri 2 nerede çekildi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sözleri çığ gibi büyüdü! 'Ölmek istemiyorum'

Sözleri çığ gibi büyüdü! 'Ölmek istemiyorum'

Sosyal medya seferber olmuştu! Kaçırıldı sanılan damladan mesaj

Sosyal medya seferber olmuştu! Kaçırıldı sanılan damladan mesaj

İran'dan açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

İran'dan açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı

Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı

Türkiye NAVTEX ilan etti! Yunanistan alarm durumuna geçti

Türkiye NAVTEX ilan etti! Yunanistan alarm durumuna geçti

Pınar Gültekin’in oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktı

Pınar Gültekin’in oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Evrim Mert'i kıskandırdı!

Evrim Mert'i kıskandırdı!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kuruluş Osman'da Cüneyt Arkın bombası! İşte oynayacağı karakter

Kuruluş Osman'da Cüneyt Arkın bombası! İşte oynayacağı karakter

Netflix Türkiye tepkisi! 'Biz kadın yasası bekliyorduk...'

Netflix Türkiye tepkisi! 'Biz kadın yasası bekliyorduk...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anastasia Karanikolaou yakalandı! Gerçek hali olay oldu

Fena yakalandı! Gerçek hali olay oldu

Survivor Evrim’in Acun Ilıcalı’nın teknesindeki pozuna Mert Öcal’dan şaşırtan çıkış: ‘Dikkat et…’

Mert'ten tekne pozuna olay yorum

Eser Yenenler şok diyetinin etkisini gördü! Eser Yenenler’in verdiği kilolar sosyal medyanın gündeminde!

Diyet yaradı! İşte son hali

Kolonya Cumhuriyeti nerede çekildi? Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları ve konusu!

Kolonya Cumhuriyeti nerede çekildi? Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları ve konusu!

Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayı gündem oldu! Anne Gülizar'in şaşırtan sözleri

9 yaşındaki ölen çocuğun annesi sözleriyle şoke etti! 'El ve ayakları yoktu'

İran karantinasının ardından İlayda Akdoğan tatilde!

İran karantinasının ardından İlayda Akdoğan tatilde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.