Masterchef’te Survivor 2020 sürprizi! Survivor yarışmacıları baskın yaptı!

TV 8 ekranlarına gelen Masterchef yarışmasına geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Survivor 2020 yarışmasının final yapmasından sonra İstanbul’a kesin dönüş yapan Acun Ilıcalı kanalda yaptığı toplantının hemen ardından Masterchef çekimlerine katıldı.



Acun Ilıcalı’nın stüdyoya girmesinden sonra eğlenceli anlara sahne olan Masterchef bölümünün ardından sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Acun Ilıcalı’nın yarışmacı adayı Deniz Aktuğ’un yemeklerini tattıktan sonra yaptığı yorumlar ise Masterchef’in jüri üyelerini gülümsetti. Acun Ilıcalı Deniz Aktuğ’un Kolombiyalı eşinin suşi ustası olduğunu öğrendiğinde ise kendisine suşi yapıp yapamayacağını sordu.

ACUN ILICALI'NIN ARDINDAN SURVİVOR 2020 ZİYARETİ



Survivor 2020 finalinin Galataport’ta yapılmasından sonra yarışmacılar kendi hayatlarına dönmeye başladı. Yeni hayatlarına adapte olmaya çalışan yarışmacılar sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı sürdürdü. Survivor 2020’in yarışmacıları Berkan Karabulut ve Nisa Bölükbaşı Masterchef Türkiye programını ziyaret etti. Masterchef jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile fotoğraf çekilen Nisa ile Berkan’ın ziyareti stüdyoda eğlenceli bir hava estirdi.

Danilo Zanna’nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın üzerine “Acaba kimler gelmiş. İyi ki geldiniz” notunu düştü.

