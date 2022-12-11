MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef’ten kim elendi, kim gitti? 11 Aralık MasterChef’ten elenen isim belli oluyor

MasterChef’ten kim elendi, kim gitti? 11 Aralık MasterChef’ten elenen isim belli oluyor

11.12.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu akşam MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Tüm hafta oynanan oyunlar sonucunda potaya giden yarışmacıların karar gecesi olacak bu akşamki eleme oyunu izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor.

MasterChef’ten kim elendi, kim gitti? 11 Aralık MasterChef’ten elenen isim belli oluyor

MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. Yarışmacıların kıyasıya yarışacağı bu akşamki yeni bölümde potada bulunan Büşra, Kıvanç, Ayaz ve Burak Kaya ter dökecek. Zorlu geçen eleme yarışmasının ardından yarışmaya veda edecek olan yarışmacı kim olacak? İzleyicilerin merakla beklediği eleme finali bölümü bu akşam 21.00'de TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

MASTERCHEF'E VEDA EDEN YARIŞMACI KİM OLDU?

masterchef

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jürilik yaptığı sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'ye bu akşam veda eden yarışmacının kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Milyonları ekrana kilitleyen sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bugün eleme heyecanı yaşanıyor. Güçlü yarışmacıların kaldığı son 8 yarışmacıdan biri daha bu akşam şampiyonluk hayallerine veda edecek. Her bölümünde bir an olsun heyecanın eksilmediği yarışmada bu hafta potaya giden Kıvanç, Büşra,Ayaz ve Burak Kaya elenmemek için yarışacak. Yarışmacılar bu akşam Somer Şef'in imza yemeği olan ve Mehmet Şef'in MasterChef'in en zor yemeklerinden biri olduğunu söylediği Uskumru Dolması yemeğini yapacaklar. Oldukça incelik isteyen uskumru dolması artık yarışmanın gelenekselleşen yemekleri arasında. Her sene yarışmacılara zorlu anlar yaşatan Somer Şef'in imza yemeği bu sezonda da karşımıza çıkıyor. İki etapta yarışacak yarışmacılardan ilk etapta hangi iki yarışmacının yola devam edeceği, 3lü elemeye hangi yarışmacıların kalacağı merak konusu.
Bu akşam MasterChef Türkiye'de hayallerine veda eden yarışmacı kim olacak? Hayallerine veda eden isim ilerleyen saatlerde belli olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oluyor!Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oluyor!
Hasan Can'dan büyük gaf! Utançtan ne yapacağını şaşırdıHasan Can'dan büyük gaf! Utançtan ne yapacağını şaşırdı
Survivor şampiyonu Kısmetse Olur'a katılacak! 'Sevgili aramaya...'Survivor şampiyonu Kısmetse Olur'a katılacak! 'Sevgili aramaya...'
Anahtar Kelimeler:
Masterchef masterchef eleme adayı kim masterchef kim elendi ele söyledi gecesi

En Çok Okunan Haberler

Asansörde iğrenç taciz! "Seni istiyorum, 5 dakika dişini sık"

Asansörde iğrenç taciz! "Seni istiyorum, 5 dakika dişini sık"

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! 30 bin liralık teklifi geri çevirdi

Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! 30 bin liralık teklifi geri çevirdi

İstanbul'da şaşırtan görüntü!

İstanbul'da şaşırtan görüntü!

Zirvedeki isim fark attı, "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı! Üst sıralarda sürpiz isim...

Zirvedeki isim fark attı, "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı! Üst sıralarda sürpiz isim...

"15 yaşında yarı çıplak sarhoş masasına meze olunca..." Çıldırtan yoruma sert yanıt

"15 yaşında yarı çıplak sarhoş masasına meze olunca..." Çıldırtan yoruma sert yanıt

İlginizi Çekebilir

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.