MasterChef’ten olaylı bir şekilde elenen Metin açıklama yaptı! Burak Kaya dayanamadı

MasterChef All Star sezonunda geçtiğimiz hafta Kırmızı Takım ve Mavi Takım arasında gergin anlar yaşandı. Kırmızı Takım kaptanı Dilara’nın takımı bu haftayı galip tamamladı.

Mavi Takım’da yarışan Metin Yavuz yarışmaya veda eden isim oldu. Yavuz’un elenmesinin ardından sosyal medyada adeta yorum yağdı.

"ONURLU BİR NESLİN TORUNUYUM"

Instagram hesabından paylaşım yapan başarılı isim "Çok sevdiğim MasterChef ekibine bu gece itibari ile veda ettim, MasterChef ailesinin bir üyesi olmak benim için gurur verici sevgiler… Ben onurlu bir neslin torunuyum Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." dedi.

Eski sezon yarışmacılarından olan Burak Kaya paylaşıma kayıtsız kalamadı. Kaya "Uyuyamadım!! Üzüldüm ve kızdım sana!! Sen şampiyon olacaktın!!Adamlığın şampiyonu oldun" yorumunu yaptı.







