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Masterchef tikka masala soslu tavuk tarifi! Tikka masala soslu tavuk nasıl yapılır?

07.09.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüriliği yaptığı program MasterChef’te 6 Eylül Salı günü yarışmacı adaylardan tavuk kullanarak çeşitli yemekler yapılması istendi. Tikka masala soslu tavuk tarifi de verilen leziz yemekler arasındaydı. İzleyiciler bu nefis tavuk için internet üzerinden 'Tikka masala soslu tavuk nasıl yapılır?' 'Tikka masala soslu tavuk tarifi nedir?' gibi sorular arattı. İşte Tikka masala soslu tavuk tarifi...

Masterchef tikka masala soslu tavuk tarifi! Tikka masala soslu tavuk nasıl yapılır?

Tavuk herkes tarafından sevilen et ürünleri arasında bulunuyor. Özellikle lezzetli soslar ile yapılan tavuk tarifleri vazgeçilmez yemeklerden oluyor. Tikka masala soslu tavuk tarifinde de kullanılan sos tavuğun lezzetine lezzet katıyor. Bu tarifi daha önce denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor. Yapacağınız Tikka masala soslu tavuğu patates püresi ve pirinç pilavı ile servis edebilirsiniz.

TİKKA MASALA SOSLU TAVUK TARİFİ

Malzemeler

  • 4 adet kemiksiz tavuk kalça
  • 1 adet orta boy soğan
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 2 adet orta boy rendelenmiş domates
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 6 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • 2 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 1,5 çay bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı krema
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 5 diş sarımsak
  • 1tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

Baharat karışımı için:

  • 1 çay kaşığı keten tohumu
  • 1 çay kaşığı kişniş tohumu
  • 1 adet kakule
  • 1 adet defne yaprağı
  • 1 çay kaşığı kimyon tohumu
  • 1 çay kaşığı tane karabiber
  • 1 adet karanfil
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 adet küçük boy kurutulmuş chili biberi
  • 1,5 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 çay kaşığı pul biber

Yapılışı

Kalın tabanlı bir tavanın içerisinde tane karabiber, kimyon tohumu, keten tohumu, karanfil ve kişniş kokuları çıkana kadar kısık ateşte çevrilir.

Ardından kavrulan baharatlar bir havana aktarılır. Kakule de tohumları çıkartılarak bu baharatlara ilave edilir.

Zerdeçal, toz kırmızı biber, pul biber ve kurutulmuş chili biber de eklenerek dövülmeye başlanır. Tüm baharatlar bir araya gelip toz oluncaya kadar bu işleme devam edilir.

Baharat karışımı bir kavanoza koyulur.

Tavuklar küp küp doğranır.

Derin bir kap içerisine süzme yoğurt, limon suyu, zeytinyağı ve tuz konularak çırpılır.

Sarımsak ezilir ve yoğurtlu karşımın içerisine zencefil ile birlikte eklenir.

Hazırlanan baharat karışımından 1 yemek kaşığı bu yoğurda eklenir.

Hazırlanan karışımın içine tavuklar da ilave edilerek harmanlanır. Daha sonrasında streç film kapatılarak 4-6 saat buzdolabında dinlendirilir.

Orta boy bir sos tenceresine tereyağı eklenir. Ardından minik küpler halindeki soğanlar da tencereye dahil edilir.

Üstüne rendelenmiş domates ve domates salçası da dahil edilerek güzelce karıştırılır. İçine defne yaprağı da atılır.

Oda ısısındaki krema karıştırılarak azar azar üstüne ilave edilir ve sosun yoğunlaşması sağlanır.

Sos hazırlandığı esnada kısık ateşte olmalıdır.

Ayrı bir tavada ısıtılan zeytinyağına tavuklar eklenir. 10-12 dakika kadar karıştırılarak pişirilir.

Daha sonrasında tavuklar ocakta hazır olan bol baharatlı sosun içine ilave edilir. Sosla birlikte 10-15 dakika kadar daha pişer.

Pişmesinin hemen ardından kapağı kapatılır ve 15 dakika dinlendirilir.

AFİYET OLSUN!


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