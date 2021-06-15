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MasterChef Türkiye 2021 ne zaman başlıyor? MasterChef yeni sezon fragmanı yayınlandı

15.06.2021 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, 2021 sezonunu açıyor. Yeni yarışmacıları ile farklı lezzetlerin ekrana geleceği MasterChef Türkiye’de jüri koltuğunda yine Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya oturacak. Yeni sezonun ilk ayında ise yarışmacı seçmeleri ekrana gelecek. MasterChef'in yeni sezonundan da ilk fragman yayınlandı. Peki, MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor?

MasterChef Türkiye 2021 ne zaman başlıyor? MasterChef yeni sezon fragmanı yayınlandı

TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluşmak için gün sayan MasterChef Türkiye’de 2021 sezonu ne zaman başlayacak merak ediliyor. Ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın sunuculuğunu ve jüri üyeliğini yapacağı MasterChef Türkiye’de yine tam bir lezzet mücadelesi yaşanacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TV8’in fenomen yemek yarışma programı, MasterChef Türkiye’nin 4. sezonu için geri sayım başladı. Sevilen programın yeni sezonundan ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Survivor’ın final yapmasının ardından ise Temmuz ayında MasterChef Türkiye ekrana gelmeye başlayacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI KİMLER OLMUŞTU?

MasterChef Türkiye’nin 2018 sezonunda jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oturuyordu. 2018’de sezonu şampiyon olarak Uğur Kardaş tamamladı.

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Sonraki sezon Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüriliğini yaptığı 2019’da Cemre Uyanık, birinci olarak bitirdi. Geçen sezon jüri değişmedi ve seneyi şampiyon olarak bitiren isim Serhat Doğramacı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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