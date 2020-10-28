MasterChef Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Çanakkale'de çekilen özel bölümle ekranda olacak! MasterChef 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

MasterChef Türkiye'nin 29 Ekim Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 88. yeni bölümünden fragman yayınlandı. MasterChef Türkiye 2020 yarışmacıları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Çanakkale'de yarışacak.

MasterChef'te mavi ve kırmızı takım yarışmacıları Çanakkale'de çekilen bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek. Şef Somer Sivrioğlu'nun "Çanakkale'de 'düşmana dur' denilen topraklardayız" sözleri dikkat çekerken, Mehmet Yalçınkaya ise "Hepimizin aklında Azerbaycanlı kardeşlerimizin mücadelesi var. Onlara buradan selam olsun" diyor.



