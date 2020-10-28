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MasterChef Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Çanakkale'de çekilen özel bölümle ekranda olacak! MasterChef 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

28.10.2020 03:07 | Son Güncelleme:
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MasterChef Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Çanakkale'de çekilen özel bölümle ekranda olacak! MasterChef 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yayınlanacak olan özel bölümde Çanakkale'ye konuk oluyor. Çanakkale Zaferi'nin yaşandığı topraklarda çekilen MasterChef'in yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu oynanacak. MasterChef'in jürilerinden Mehmet Yalçınkaya ise Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için savaş veren Azerbaycan'a destek sözleri söylüyor.

MasterChef Türkiye'nin 29 Ekim Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 88. yeni bölümünden fragman yayınlandı. MasterChef Türkiye 2020 yarışmacıları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Çanakkale'de yarışacak.

MasterChef'te mavi ve kırmızı takım yarışmacıları Çanakkale'de çekilen bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek. Şef Somer Sivrioğlu'nun "Çanakkale'de 'düşmana dur' denilen topraklardayız" sözleri dikkat çekerken, Mehmet Yalçınkaya ise "Hepimizin aklında Azerbaycanlı kardeşlerimizin mücadelesi var. Onlara buradan selam olsun" diyor.


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