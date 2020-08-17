MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Türkiye'de Arem Somer Şef'i çileden çıkardı! Arem'e tepki

MasterChef Türkiye'de Arem Somer Şef'i çileden çıkardı! Arem'e tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 09:19 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'nin 15. yarışmacısının belli olacağı final turunun ilk oyununda yarışmacılar Adana kebap yaptı. Bu tura Arem ve Somer Şef arasındaki gerilim damga vurdu. Somer Şef Arem'in ifadeleri sonrası çileden çıktı.

MasterChef Türkiye'de Arem Somer Şef'i çileden çıkardı! Arem'e tepki

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu yarışmada dün akşam ana kadroda yer alacak son yarışmacılar da belirlendi.

Şeflerin son eleme gecesinde yarışmacılara verdiği ilk yemek Adana kebap oldu. 50 dakika içerisinde kebap yapmaya çalışan yarışmacılar zor anlar yaşadı. Kebabını istediği kıvama getiremeyen Arem, şeflere 'ben diğer tura girmek istemiyorum. En iyi yaptığım ürünü yapamadıktan sonra diğer turda yarışmak istemem' açıklamasını yaptı.

Yemeğini yapamayan Arem'in "Sonraki turda yarışmak istemiyorum" ifadesi sonrası Somer Şef kelimenin tam anlamıyla çileden çıktı.

5f3a1629c9de3d2040fab9ac

AREM'E TEPKİ GÖSTERDİ

Arem'in sözlerine çok kızan Somer Sivrioğlu, 'Çok saçma bir hareket! Günah değil mi, seninle yarışan insanlara yazık değil mi? Düşünsene seninle düelloya giren insanı... Sen her kaybettiğinde bunu mu yapacaksın? Her bir şeyi kaybettiğinde 'ben yapamıyorum, ben gidiyorum mu' diyeceksin? Bu mu senin meslek ahlakın? Bence çık git! Mesleğine saygın olsun. Yemek yap şov yapma. Sana bunu ilk geldiğin günden beri söylüyorum' sözleriyle tepki gösterdi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
İsmail Saymaz ile Şeyda Sayar evlendiİsmail Saymaz ile Şeyda Sayar evlendi
MasterChef Emir Elidemir kimdir?MasterChef Emir Elidemir kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'
Koronavirüs önlemlerini protesto ettiler: Salgın uydurma!
Koronavirüs önlemlerini protesto ettiler: Salgın uydurma!
Vali çok sert tepki gösterdi! Duygu'nun ölümünü bahane edip...
Vali çok sert tepki gösterdi! Duygu'nun ölümünü bahane edip...
16 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
16 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
2 çocuk babasıydı! Pompalı tüfek dehşeti
2 çocuk babasıydı! Pompalı tüfek dehşeti

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rakibini havuza attı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’
Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Seda Bakan'dan kızı Leyla'ya mütevazı doğum günü! Sosyal medyayı salladı
Seda Bakan'dan kızı Leyla'ya mütevazı doğum günü! Sosyal medyayı salladı
Acun Ilıcalı oynadı Demet Akbağ yorumladı Barış Murat Yağcı izledi
Acun paylaştı! Biri yorumladı biri izledi
İsmail Saymaz ile Şeyda Sayar evlendi
İsmail Saymaz ile Şeyda Sayar evlendi
Deniz Seki mide ameliyatı sonrası aldığı kiloları verdi
Mide ameliyatından sonra kilo almıştı! 10 kilo verdi
Tuvana Türkay, karın kaslarını sergiledi
Ayna karşısında bikiniyle kas şov!
Blac Chyna yeni klibi için olay bir kostüm tercih etti
Yeni klibi için bomba kıyafet tercihi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.