MasterChef Türkiye'de Arem Somer Şef'i çileden çıkardı! Arem'e tepki

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu yarışmada dün akşam ana kadroda yer alacak son yarışmacılar da belirlendi.

Şeflerin son eleme gecesinde yarışmacılara verdiği ilk yemek Adana kebap oldu. 50 dakika içerisinde kebap yapmaya çalışan yarışmacılar zor anlar yaşadı. Kebabını istediği kıvama getiremeyen Arem, şeflere 'ben diğer tura girmek istemiyorum. En iyi yaptığım ürünü yapamadıktan sonra diğer turda yarışmak istemem' açıklamasını yaptı.

Yemeğini yapamayan Arem'in "Sonraki turda yarışmak istemiyorum" ifadesi sonrası Somer Şef kelimenin tam anlamıyla çileden çıktı.

AREM'E TEPKİ GÖSTERDİ

Arem'in sözlerine çok kızan Somer Sivrioğlu, 'Çok saçma bir hareket! Günah değil mi, seninle yarışan insanlara yazık değil mi? Düşünsene seninle düelloya giren insanı... Sen her kaybettiğinde bunu mu yapacaksın? Her bir şeyi kaybettiğinde 'ben yapamıyorum, ben gidiyorum mu' diyeceksin? Bu mu senin meslek ahlakın? Bence çık git! Mesleğine saygın olsun. Yemek yap şov yapma. Sana bunu ilk geldiğin günden beri söylüyorum' sözleriyle tepki gösterdi.



