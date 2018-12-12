MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? Yarı final haftasında müthiş mücadele! (11 Aralık Salı elenen isim)

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye 30. yeni bölümüyle ekrana geldi. Yarı final heyecanının yaşandığı MasterChef'te elemeye kalan Kerem, Hakan ve Meltem finale kalabilmek için ter döktü.

TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in usta şefleri Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu, ünlü pasta şefi Feyzullah Aksoy'u programa konuk aldı. MasterChef Türkiye son bölümde kırmızı ve mavi takımlar krokan bush pastası yapmak için yarıştı. Takım oyununu kırmızı takım kazandı. Son bölümde, yarı finale kalan yarışmacılar da kaptanlık oyununda hünerlerini sergiledi. Kaptanlık yarışında kazanan isim ise Kerem oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'YE KİM VEDA ETTİ?

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı yarışmacıların ve şeflerin birbirlerine puan verdikleri oylama sonucu belirlendi ve haftanın ilk eleme adayı 41 puanla en az puanı toplayan Meltem oldu. Salı akşamı yayınlanan bölümde Meltem'le birikte Kerem ve Hakan da elenmemek için mücadele etti. Ancak finalde arkadaşlarına göre en az puanı alan Hakan yarışmaya veda eden isim oldu.

Kerem ve Meltem ise final haftasına kalan yarışmacılar oldu.

Yarışmada Uğur ve Atakan arasında ise gerilim yaşandı. Uğur ve Atakan'ın karşılıklı atışması stüdyoda gergin anlar yaşanmasına neden oldu.



