TREND

MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? Yarı final haftasında müthiş mücadele! (11 Aralık Salı elenen isim)

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 12.12.2018 01:07 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışması 11 Aralık Salı akşamı 30. yeni bölümüyle ekrana geldi. MasterChef'te bu hafta elenen isim belli oldu. Son bölümde takımlar krokan bush pastası yapmak için mücadele etti. Finale kısa süre kala heyecan doruktaydı. Haftanın ilk eleme adayı Meltem olmuştu. Yeni bölümde Kerem ve Hakan da eleme adayı oldular. Kerem, Hakan ve Meltem arasından bir isim final haftasını göremeden yarışmaya veda etti. Peki MasterChef Türkiye son bölümde kim elendi?

MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? Yarı final haftasında müthiş mücadele! (11 Aralık Salı elenen isim)

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye 30. yeni bölümüyle ekrana geldi. Yarı final heyecanının yaşandığı MasterChef'te elemeye kalan Kerem, Hakan ve Meltem finale kalabilmek için ter döktü.

TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'in usta şefleri Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu, ünlü pasta şefi Feyzullah Aksoy'u programa konuk aldı. MasterChef Türkiye son bölümde kırmızı ve mavi takımlar krokan bush pastası yapmak için yarıştı. Takım oyununu kırmızı takım kazandı. Son bölümde, yarı finale kalan yarışmacılar da kaptanlık oyununda hünerlerini sergiledi. Kaptanlık yarışında kazanan isim ise Kerem oldu.

MasterChef Türkiye 30. bölüm (11/12/2018) - MasterChef TürkiyeMasterChef Türkiye 30. bölüm (11/12/2018) - MasterChef Türkiye

MASTERCHEF TÜRKİYE'YE KİM VEDA ETTİ?
MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı yarışmacıların ve şeflerin birbirlerine puan verdikleri oylama sonucu belirlendi ve haftanın ilk eleme adayı 41 puanla en az puanı toplayan Meltem oldu. Salı akşamı yayınlanan bölümde Meltem'le birikte Kerem ve Hakan da elenmemek için mücadele etti. Ancak finalde arkadaşlarına göre en az puanı alan Hakan yarışmaya veda eden isim oldu.

Kerem ve Meltem ise final haftasına kalan yarışmacılar oldu.

master2

Yarışmada Uğur ve Atakan arasında ise gerilim yaşandı. Uğur ve Atakan'ın karşılıklı atışması stüdyoda gergin anlar yaşanmasına neden oldu.


PARTNERDünya onun peşinde! İstanbul'da da yiyebilirsinizDünya onun peşinde! İstanbul'da da yiyebilirsiniz
Yıldız Tilbe Kelime Oyunu yarışmasına damga vurdu!Yıldız Tilbe Kelime Oyunu yarışmasına damga vurdu!
Bir Zamanlar Çukurova ekibinden Vahide Perçin açıklamasıBir Zamanlar Çukurova ekibinden Vahide Perçin açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MasterChef Türkiye MasterChef Türkiye kim elendi MasterChef Türkiye final

En Çok Okunan Trend Haberler

15 Temmuz'un unutulmaz sunucusu Tijen Karaş, şimdilerde ne yapıyor?

15 Temmuz'un unutulmaz sunucusu Tijen Karaş, şimdilerde ne yapıyor?

Piramidin tepesinde cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen fotoğrafçı konuştu

Piramidin tepesinde cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen fotoğrafçı konuştu

Antalya'da eş değiştirme partisini polis bastı: 6 gözaltı

Antalya'da eş değiştirme partisini polis bastı: 6 gözaltı

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında akılalmaz dolandırıcılık hikayesi

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında akılalmaz dolandırıcılık hikayesi

İlginizi Çekebilir

Altın Kelebek Ödülleri'nde Kadın dizisinin küçük yıldızı Kübra Süzgün'ün duygusal anları!

Altın Kelebek Ödülleri'nde Kadın dizisinin küçük yıldızı Kübra Süzgün'ün duygusal anları!

Erzurum'da balık avlarken görüntülendi! Bir süre sonra gözden kayboldu

Erzurum'da balık avlarken görüntülendi! Bir süre sonra gözden kayboldu

Cinsel ilişkinin ardından bunları yapmayın!

Cinsel ilişkinin ardından bunları yapmayın!

27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda yaşamını sürdürüyor: Burası benim evim gibi!

27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda yaşamını sürdürüyor: Burası benim evim gibi!

Her şey sağlık için! Testisler fora

Her şey sağlık için! Testisler fora

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yıldız Tilbe Kelime Oyunu yarışmasına damga vurdu!

Yıldız Tilbe Kelime Oyunu yarışmasına damga vurdu!

Vahide Perçin Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıyor mu? Yapım şirketinden açıklama

Bir Zamanlar Çukurova ekibinden Vahide Perçin açıklaması

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında akılalmaz dolandırıcılık hikayesi

Pes! Karısını bekar olarak tanıtıp...

'Uzun boyluların cinsel hayatı daha iyi'

Cinsellikle ilgili ilginç araştırma!

Rüyada kan görmek ne demektir? Kan verdiğini, kan aktığını görmek neye işarettir?

Kan görmek ve kan ile ilgili görülen rüyalar ne anlama gelir?

Rüyada at görmek ne demektir? İşte at ve ata dair rüyaların tabirleri

Rüyada at görmek ne anlama gelir, hayra mı yorumlanır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.