MasterChef Türkiye'de büyük final heyecanı! Barbaros ve Serhat'ın şampiyonluk mücadalesi

MasterChef Türkiye'de şampiyon belli oluyor. Şampiyonluk için Barbaros ile Serhat karşı karşıya geldi. Temmuz ayında başlayan MasterChef 2020'de son ikiye kalmayı başaran yarışmacılara arasında nefes kesici bir mücadele başladı.

Barbaros ve Serhat, MasterChef Türkiye 2020 kupasını almak için mutfaktaki tüm hünerlerini sergiledi. Üç farklı konsepte göre yapılan 3 oyun sonrasında şeflerin vereceği puanlar ilk turun galibini belirledi.

İLK YAPTIKLARI YEMEĞİ BİR KEZ DAHA YAPTILAR

İlk oyunda yarışmacılar, MasterChef'te ilk yaptıkları yemeği bir kez daha yapmaya çalıştı. Yarışmada öğrendikleri ile farklı teknikler ve malzemeler kullandı. Bu yemeği yapmaları için bir saat süreleri vardı. Süre sonunda şefler, yapılan yemeklerin tadımını yapıp değerlendirmelerini açıkladı.

Bu oyunda yarışmacıların aldıkları puanlar şöyle;

Danilo şef: Serhat 8 - Barbaros 9

Somer şef: Serhat 8 - Barbaros 8

Mehmet şef: Serhat 7 - Barbaros 8

Barbaros: 25Serhat: 23

YARATICI BİR YEMEK YAPILDI

Günün ikinci oyununda dört ana ürün ve temel gıdalar kullanılarak bir yaratıcı yemek yapılacaktı. Verilen süre yine bir saat oldu. Yarışmacıların hazırladığı tabaklar şefler tarafından değerlendirildi. İkinci oyunda yarışmacıların aldığı puanlar şöyle;

Danilo şef: Serhat 7 - Barbaros 7

Somer şef: Serhat 7 - Barbaros 7

Mehmet şef: Serhat 7 -Barbaros 7