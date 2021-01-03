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MasterChef Türkiye'de büyük final heyecanı! Barbaros ve Serhat'ın şampiyonluk mücadalesi

03.01.2021 07:04 | Son Güncelleme:
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MasterChef Türkiye'de büyük final heyecanı! Barbaros ve Serhat'ın şampiyonluk mücadalesi

MasterChef Türkiye'de büyük finalin ilk turunda Barbaros ile Serhat karşı karşıya geldi. Pazar akşamı yayınlanacak final turunda şampiyon belli olacak. MasterChef Türkiye'de finalin ilk turunda Barbaros, 69'a 66 skorla kazanan yarışmacı oldu.

MasterChef Türkiye'de şampiyon belli oluyor. Şampiyonluk için Barbaros ile Serhat karşı karşıya geldi. Temmuz ayında başlayan MasterChef 2020'de son ikiye kalmayı başaran yarışmacılara arasında nefes kesici bir mücadele başladı.

Barbaros ve Serhat, MasterChef Türkiye 2020 kupasını almak için mutfaktaki tüm hünerlerini sergiledi. Üç farklı konsepte göre yapılan 3 oyun sonrasında şeflerin vereceği puanlar ilk turun galibini belirledi.

İLK YAPTIKLARI YEMEĞİ BİR KEZ DAHA YAPTILAR

İlk oyunda yarışmacılar, MasterChef'te ilk yaptıkları yemeği bir kez daha yapmaya çalıştı. Yarışmada öğrendikleri ile farklı teknikler ve malzemeler kullandı. Bu yemeği yapmaları için bir saat süreleri vardı. Süre sonunda şefler, yapılan yemeklerin tadımını yapıp değerlendirmelerini açıkladı.

Bu oyunda yarışmacıların aldıkları puanlar şöyle;

Danilo şef: Serhat 8 - Barbaros 9
Somer şef: Serhat 8 - Barbaros 8
Mehmet şef: Serhat 7 - Barbaros 8
Barbaros: 25Serhat: 23

YARATICI BİR YEMEK YAPILDI

Günün ikinci oyununda dört ana ürün ve temel gıdalar kullanılarak bir yaratıcı yemek yapılacaktı. Verilen süre yine bir saat oldu. Yarışmacıların hazırladığı tabaklar şefler tarafından değerlendirildi. İkinci oyunda yarışmacıların aldığı puanlar şöyle;
Danilo şef: Serhat 7 - Barbaros 7
Somer şef: Serhat 7 - Barbaros 7
Mehmet şef: Serhat 7 -Barbaros 7

İki yarışmacı da 21'şer puan aldı ve böylece puan durumunda değişiklik olmadı. Bu oyun sonrasında Barbaros 46 puana, Serhat 44 puana yükseldi.

BARBAROS İLK TURDA EN ÇOK PUANI ALAN İSİM OLDU

Gecenin son bölümünde yarışmacılar kendileri için dönüm noktası sayılan yemeği yaptı. Süre sonunda şefler günün son puanlarını verdi. Verilen bu puanlar sonucunda Barbaros, 69'a 66 skorla ilk turu kazanan yarışmacı oldu.

MasterChef büyük finali 3 Ocak Pazar akşamı ekranlara gelecek. Serhat ve Barbaros finalinde şampiyon belli olacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020'NİN ÖDÜLÜ NE OLACAK?

İlk iki dönemde MasterChef yani usta şef olmayı başaran isimler 100 bin TL para ödülü kazandı. 2019'da ise yine şampiyon için para ödülü beklenirken para ödülü son model araba ile değiştirildi. Yani MasterChef para ödülü ne kadar olacak diye merak edilirken 2019 şampiyonu bir sürprizle karşılaştı ve Fiat Dolce Vita sahibi oldu.

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