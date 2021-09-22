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MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? 21 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

22.09.2021 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 14 Eylül Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye’de dördüncü haftanın ilk dokunulmazlık oyununda takımlar Osmanlı saray mutfağı yemekleri yaparak yarıştı. Kaybeden takımdan ise iki yarışmacı elemeye kaldı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef 2021 eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? 21 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takımları ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 21 Eylül Salı MasterChef yeni bölümde dokunulmazlık oyununda Osmanlı saray mutfağından yemekler yapıldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise haftanın ilk eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu menüsü Osmanlı saray mutfağındandı. Yedi çeşit yemeğin yapılması istendiği takımlara bir saat süre verildi. Takımlar, yemekleri yapacak yarışmacıların organizasyonunu yaptıktan sonra süre başladı. İki takımın yarışmacıları, en iyi yemekleri yapmak için tüm hünerlerini sergiledi.

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Verilen süre bitiminde şefler, iki takımın hazırladığı yemeklerin tadımını yaptı. Sonrasında yemekler için tek tek kritik yapıldı. Yedi yemek için hangi takımın kazandığı açıklandı. Buna göre kırmızı takım, mavi takımı 4-3 yenerek dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.

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MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021’de dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için siyah önlüklerini giyip mutfağa girdi.

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Oyunda yapılması istenen yemek, Somer Sivrioğlu'nun imza tabağı analı kızlı oldu. Bu yemeğin aynısının yapılması için verilen süre bir saat oldu. Süre sonunda şefler, yapılan yemeklerin tadımını yaptı ve sonrasında kazanan ismi açıkladı. Akşamın en başarılı ismi olan Burcu, dokunulmazlığı kazandı.

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HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Burcu’nun eleme potasına gönderdiği Mustafa haftanın ilk eleme adayı oldu.

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İkinci eleme adayı için konsey toplandı ve oylama yapıldı. Oylama sonucunda adı en çok yazılan Sergen, haftanın ikinci eleme adayı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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