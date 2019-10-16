MAGAZİN

MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık için Tebessüm Kahvesi'nde yarıştılar! İşte MasterChef 30. bölümde yaşananlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 01:30 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışması 30. son bölümüyle ekrana geldi. TV8'de yayınlanan MasterChef'in son bölümünde, dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. MasterChef bu hafta Üsküdar'daki Tebessüm Kahvesi'ne konuk oldu. Mavi ve kırmızı takımın kaderini ise Tebessüm Kahvesi'nin emekçileri belirledi. Peki dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te bu hafta eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef'in 15 Ekim Salı yayınlanan 30. son bölümde yaşananlar.

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 30. yeni bölümüyle ekrana geldi. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları belli oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin 15 Ekim Salı akşamı yayınlanan 30. bölümünde takımlar dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldiler. MasterChef Türkiye 30. bölümde Tebessüm Kahvesi'ne konuk oldu. Mehmet Şef, Tebessüm Kahvesi'ndeki menüden seçtiği yemekleri yapmalarını istedi. Tulum peynirli cevizli erişte, köri soslu tavuk, magnolya tatlısı, sandviç, etli dürümden oluşan menüyü kırmızı ve takımlar en iyi şekilde yapmaya çalıştı.

master5
Zorlu bir menü hazırlayan takımların hazırladık yemekleri tadan Tebessüm Kahvesi emekçileri oylarını verdi. Büyük heyecana sahne olan oyunu kırmızı takım kazandı. Böylelikle haftanın ilk eleme adaylarının mavi takımdan olacağı belli oldu.

master4

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye 30. bölümde takım oyununu kaybeden mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası bireysel dokunulmazlığı kazanan ilk isim birinci eleme adayını belirledi. Batuhan dokunulmazlık oyununu kazandı. Batuhan'ın elemeye seçtiği yarışmacı ise Güzide oldu.

master

Güzide'nin ardından 2. eleme adayını belirlemek için mavi takımda oylama yapıldı. Oylama sonrası en çok oyu Yekaterina aldı ve böylelikle haftanın ilk eleme adayları Güzide ve Yekaterina oldu.

master3

MEHMET ŞEF YİNE ÇILGINA DÖNDÜ!
MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası Mehmet Şef yarışmacıları disiplin konusunda sert bir dille uyardı. Mehmet Şef özellikle mavi takım yarışmacıları arasında gerginlik sonrası açıklama yaptı. Yarışmacılara oldukça sinirlenen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, "Disiplinsizlik had safhadaydı. Şartlar ne olursa olsun disiplinden taviz vermemiz söz konusu değil. Takımlarda lakaytlık var. Kuralları dinlemeyecekseniz yarışmanın sonunda ağlamayacaksınız. Bundan sonra takımların disiplini kaptanlara aittir." dedi.

PARTNER Şimdi görenler tanıyamıyor! Şimdi görenler tanıyamıyor!
Dualarınıza ihtiyacım varDualarınıza ihtiyacım var
Aleyna Tilki'den ilginç pozlar! "Yine yerdeyim"Aleyna Tilki'den ilginç pozlar! "Yine yerdeyim"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
masterchef masterchef eleme adayları MasterChef dokunulmazlık masterchef türkiye masterChef 30. son bölüm izle tebessüm kahvesi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Porno izlemeyi seviyorum

Porno izlemeyi seviyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Seki'nin annesi hastaneye kaldırıldı! "Dualarınıza ihtiyacım var"

Dualarınıza ihtiyacım var

Aleyna Tilki'den ilginç pozlar! "Yine yerdeyim"

Aleyna Tilki'den ilginç pozlar! "Yine yerdeyim"

Amine Gülşe eşi Mesut Özil’in doğum günün kutladı

Amine Gülşe'den romantik mesaj

Hülya Koçyiğit'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek

Hülya Koçyiğit'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek

Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna Instagram yorumlarını böyle tiye aldı

Mucize Doktor'un Ferman'ı Instagram yorumlarını böyle tiye aldı

Bella Hadid ve The Weeknd yine görüşmeye başladı

Ayrı kalamıyorlar... Yine barıştılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.