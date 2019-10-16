MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık için Tebessüm Kahvesi'nde yarıştılar! İşte MasterChef 30. bölümde yaşananlar

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? MasterChef Türkiye 30. bölümde takım oyununu kaybeden mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası bireysel dokunulmazlığı kazanan ilk isim birinci eleme adayını belirledi. Batuhan dokunulmazlık oyununu kazandı. Batuhan'ın elemeye seçtiği yarışmacı ise Güzide oldu.

Zorlu bir menü hazırlayan takımların hazırladık yemekleri tadan Tebessüm Kahvesi emekçileri oylarını verdi. Büyük heyecana sahne olan oyunu kırmızı takım kazandı. Böylelikle haftanın ilk eleme adaylarının mavi takımdan olacağı belli oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? MasterChef Türkiye'nin 15 Ekim Salı akşamı yayınlanan 30. bölümünde takımlar dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldiler. MasterChef Türkiye 30. bölümde Tebessüm Kahvesi'ne konuk oldu. Mehmet Şef, Tebessüm Kahvesi'ndeki menüden seçtiği yemekleri yapmalarını istedi. Tulum peynirli cevizli erişte, köri soslu tavuk, magnolya tatlısı, sandviç, etli dürümden oluşan menüyü kırmızı ve takımlar en iyi şekilde yapmaya çalıştı.

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 30. yeni bölümüyle ekrana geldi. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları belli oldu.

Güzide'nin ardından 2. eleme adayını belirlemek için mavi takımda oylama yapıldı. Oylama sonrası en çok oyu Yekaterina aldı ve böylelikle haftanın ilk eleme adayları Güzide ve Yekaterina oldu.

MEHMET ŞEF YİNE ÇILGINA DÖNDÜ!

MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası Mehmet Şef yarışmacıları disiplin konusunda sert bir dille uyardı. Mehmet Şef özellikle mavi takım yarışmacıları arasında gerginlik sonrası açıklama yaptı. Yarışmacılara oldukça sinirlenen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, "Disiplinsizlik had safhadaydı. Şartlar ne olursa olsun disiplinden taviz vermemiz söz konusu değil. Takımlarda lakaytlık var. Kuralları dinlemeyecekseniz yarışmanın sonunda ağlamayacaksınız. Bundan sonra takımların disiplini kaptanlara aittir." dedi.



