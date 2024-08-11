MasterChef Türkiye'de kim elendi? Elenen isim sızdı mı?

Masterchef'te kıran kırana mücadele ilk haftadan başladı. MasterChef 2024 haftanın eleme adayları da netleşti.

Haftanın son eleme oyununda yarışmacılar arasında kıyasıya mücadele yaşandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Yarışmanın önceki günlerin oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası Serhat, Deniz, Beyza, Muratcan, Çağlar, Ayşe eleme adayı olarak belirlenmişti.

MasterChef'te eleme potasına giden 7'inci yarışmacı ise Nigar oldu.

MasterChef 11 Ağustos tarihindeki bölümde yarış ile birlikte bir yarışmacı aramızdan ayrılacak ve 2024 sezonunun ilk veda gecesi yaşanacak.

Ancak sosyal medyada yapılan bir paylaşım gündem oldu. Sosyal medyada elenecek ismin bilgisi sızdırıldı. O kişinin Serhat olacağını paylaşan bir sosyal medya kullanıcısına tepkiler de geldi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları "Nereden biliyorsun?" yorumlarında bulundu.