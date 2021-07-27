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MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya isyan etti: Gençleri kurtarmak için yapacağım ilk iş bu

27.07.2021 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonuyla seyirciyle bululan MasterChef Türkiye'nin üçlü düello elemelerinde Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıların yaptığı yemeğe isyan etti. Şef Yalçınkaya "Gençleri kurtarmak için yapacağım ilk iş bu. Yazacağım ilk kitap esnaf lokantaları ve Türk yemekleri olacak" dedi.

MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya isyan etti: Gençleri kurtarmak için yapacağım ilk iş bu

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'nin 26 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümünde, üçlü düello elemeleri heyecanı yaşandı.

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Şefler üçlü düelloda yarışmacılardan islim kebabı yapmalarını istedi. Ancak Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıların yemeği pişirme tekniklerini görünce sinirlendi.

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"BURADAN SÖZ VERİYORUM"

Ünlü şef yarışmacıları uyararak "Bu bir tencere yemeğidir. Bizim tencere yemeklerimiz endi sosuyla pişer daha sonra
patlıcana sarılır" dedi.

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Yazacağı yeni kitabın konusu da ilk defa açıklayan Yalçınkaya, "Benim 'Denizden' isimli kitabım çıkıyor. Ama buradan söz veriyorum. Yazacağım ilk kitap esnaf lokantaları ve Türk yemekleri olacak. Bu gençleri kurtarmak için yapacağım ilk iş bu" dedi.

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"FRANSIZ EKOLÜNDE YETİŞTİM"

Kendisinin sanılanın aksine esnaf lokantalarında değil Fransız mutfağı konusunda uzman olduğunu da ifade eden Yalçınkaya, "Benim hakkımda şöyle bir şey var. 'Sen esnaf lokantalarında çalıştığın için hep bu yemekleri savunuyorsun' diyorlar. Ben Fransız mutfağını çok iyi bilirim. O kökende ekolde yetiştim. Esnaf lokantasında toplam çalışma sürem 6 aydır. Amcamın yanımda 6 ay çalıştım. Daha sonra ise otellerde Türk yemekleri yapıldığı için orada öğrendim" şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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