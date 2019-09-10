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MasterChef Türkiye'de ünlü şef Mehmet Yalçınkaya gözü kapalı şov yaptı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 10.09.2019 01:50 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışması 10. bölümüyle TV8'de ekrana geldi. Dokunulmazlık oyunu ve elemeye kalan isimlerin belirlendiği son bölümde, jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya gözü kapalı olarak tavuk açtı. Ünlü şef. gözü kapalı yaptığı şova yarışmacıları etkiledi.

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'nin 10. bölümünde yarışmacılardan tavuk snitzel, tavuk kanat ve göğüs etinden sarma yapmaları istendi.

Dokunulmazlık için mücadele edecek olan mavi takım yarışmacılarına yapacakları yemekleri anlatan Mehmet Şef, yarışmacılara ders verdi.

Tavuğu gözü kapalı parçalayabileceğini söyleyen Mehmet Yalçınkaya, "En kolay işi verdik. Tavuk açacaksınız üç tane ürün yapacaksınız. Benim için tavuk açmak güzel bir eğlence olur. Ben bu tavuğu gözü kapalı açarım. Gözümü kapat,bıçağımı ver. Ben o üç ürünü açarım" dedi. Gözleri kapatılan ünlü şef adeta şov yaptı ve tavuğu istenilen şekilde parçalara ayırdı


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