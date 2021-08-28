Masterchef Türkiye’de yarışmacılar milli sporculara yemek yaptı! Masterchef'te eleme adayları kimler oldu 2021? 27 Ağustos'ta Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef'te kıyasıya rekabet kaldığı yerden devam ediyor. Masterchef'in yeni bölümünde yarışmacılar milli sporcular için yemekleri yaptılar. Masterchef'te dokunulmazlığı kaybeden takım haftanın son 2 eleme adayını belirledi. Peki Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef'te haftanın son dokunulmazlık oyununda yarışmacılar olimpiyat şampiyonları için yemek hazırlıyorlar. Masterchef'te dokunulmazlığı Kırmızı takım kazandı.

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Hasan oldu. Hasan 5.eleme adayı olarak Hamza'nın adını verdi. Mavi takım içerisinde yapılan oylama sonucunda son eleme adayı ise Safanur oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Tunahan, Tahsin, Burcu, Görkem, Hamza ve Safanur oldu.

