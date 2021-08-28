MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masterchef Türkiye’de yarışmacılar milli sporculara yemek yaptı! Masterchef'te eleme adayları kimler oldu 2021? 27 Ağustos'ta Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef Türkiye’de yarışmacılar milli sporculara yemek yaptı! Masterchef'te eleme adayları kimler oldu 2021? 27 Ağustos'ta Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

28.08.2021 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef Türkiye’de dokunulmazlık oyununda yarışmacılar rekabet ediyorlar. Masterchef'te 3. dokunulmazlık oyunu sonrasında yarışmayı kaybeden takım 2 eleme adayı belirledi. İlk 2 dokunulmazlık oyunu sonrasında 4 eleme adayı geçtiğimiz günlerde belli oldu. Peki 27 Ağustos Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu?

Masterchef Türkiye’de yarışmacılar milli sporculara yemek yaptı! Masterchef'te eleme adayları kimler oldu 2021? 27 Ağustos'ta Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef'te kıyasıya rekabet kaldığı yerden devam ediyor. Masterchef'in yeni bölümünde yarışmacılar milli sporcular için yemekleri yaptılar. Masterchef'te dokunulmazlığı kaybeden takım haftanın son 2 eleme adayını belirledi. Peki Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

1

Masterchef'te haftanın son dokunulmazlık oyununda yarışmacılar olimpiyat şampiyonları için yemek hazırlıyorlar. Masterchef'te dokunulmazlığı Kırmızı takım kazandı.

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Hasan oldu. Hasan 5.eleme adayı olarak Hamza'nın adını verdi. Mavi takım içerisinde yapılan oylama sonucunda son eleme adayı ise Safanur oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Tunahan, Tahsin, Burcu, Görkem, Hamza ve Safanur oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Seks kasedini çıkaran adama...""Seks kasedini çıkaran adama..."
Korkunç olay! Buzağıyı yedi, midesi patladıKorkunç olay! Buzağıyı yedi, midesi patladı
Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk’ten bikinili pozAşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk’ten bikinili poz
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Manisa ve Kahramanmaraş'ta feci kazalar: 8 ölü 7 yaralı

Manisa ve Kahramanmaraş'ta feci kazalar: 8 ölü 7 yaralı

Cezaevinde gördüğü olayı anlattı! "Ergen kızlar içeride infaz memurların kan ağlatıyor"

Cezaevinde gördüğü olayı anlattı! "Ergen kızlar içeride infaz memurların kan ağlatıyor"

27 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

BioNTech aşısının 3. dozu vücudu nasıl etkiliyor! Araştırmanın sonuçları paylaşıldı

BioNTech aşısının 3. dozu vücudu nasıl etkiliyor! Araştırmanın sonuçları paylaşıldı

1 milyon lirayı toprağa 'gömdüler!'

1 milyon lirayı toprağa 'gömdüler!'

'Uyuşturucu evi'ne baskın! 21 şüpheli kıskıvrak yakalandı

'Uyuşturucu evi'ne baskın! 21 şüpheli kıskıvrak yakalandı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Acun Ilıcalı'nın tatil ekibinde! Diz dize poz olay oldu

Acun Ilıcalı'nın tatil ekibinde! Diz dize poz olay oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı yeni imajıyla şaşırttı!

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı yeni imajıyla şaşırttı!

Emine Ün'den Alişan'a! "Ah nasıl bir acı..."

Emine Ün'den Alişan'a! "Ah nasıl bir acı..."

Aleyna Tilki dayanamadı! "Pislikler, gizli sapıksınız, sübyancısınız"

Aleyna Tilki dayanamadı! "Pislikler, gizli sapıksınız, sübyancısınız"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.