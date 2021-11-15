MasterChef Türkiye ile adını duyuran Azize Polat'ın değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, final bölümüne doğru adım adım ilerliyor. Gün geçtikçe daha iddialı potaların olduğu yarışmada, her eleme gecesi, izleyiciyi heyecanlandırıyor. Dün MasterChef macerasına veda eden isim Azize Polat oldu. Ev hanımı olan Polat, veda konuşmasıyla dikkatleri üzerine topladı. Geçmişte kilolu olduğu için eleştirilere maruz kaldığını söyleyen Polat, yarışma boyunca yaşadığı değişimle görenleri şaşırttı.

Yalnızca bir yemek kitabı okuyarak yarışmaya katıldığını anlatan Azize Polat, kabiliyetiyle takım kaptanlarının gözde ismiydi. MasterChef yolculuğu son bulan Polat'a yapılan veda klibinde, yarışmacının ilk turdaki görüntüsü şoke etti.

Geçmişte kiloları nedeniyle çevresinde zorbalığa maruz kaldığını belirten Polat, yarışmadaki ilk gününden son gününe kadar yaşadığı değişimle dikkat çekti.

MasterChef macerası son bulan Azize, verdiği kilolarla izleyicide şaşkınlık yarattı.

AZİZE POLAT KİMDİR?

35 yaşındaki Azize Polat, aslen Adanalıdır. Adana Yüreğir 75. Lisesi'ni bitiren Polat, 3 çocuk annesidir. MasterChef Türkiye'ye iddialı bir giriş yapan Azize, takım kaptanlarının favori ismiydi. Azize polat, yarışmaya veda ederken, "Yeri geldi çok aşağılandım, kilo aldım aşağılandım. Ben hiçbir insana boyun eğmedim. Çok ağır şeyler de yaşadım ama hep kendim kalktım'' sözleriyle takdir topladı.



