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MasterChef Türkiye ile adını duyuran Azize Polat'ın değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

15.11.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmaya veda eden isim Azize Polat oldu. Geçmişte kilolu olduğu için ötekileştirildiğini anlatan Polat'ın değişimi, büyük şaşkınlık yarattı.

MasterChef Türkiye ile adını duyuran Azize Polat'ın değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, final bölümüne doğru adım adım ilerliyor. Gün geçtikçe daha iddialı potaların olduğu yarışmada, her eleme gecesi, izleyiciyi heyecanlandırıyor. Dün MasterChef macerasına veda eden isim Azize Polat oldu. Ev hanımı olan Polat, veda konuşmasıyla dikkatleri üzerine topladı. Geçmişte kilolu olduğu için eleştirilere maruz kaldığını söyleyen Polat, yarışma boyunca yaşadığı değişimle görenleri şaşırttı.

Yalnızca bir yemek kitabı okuyarak yarışmaya katıldığını anlatan Azize Polat, kabiliyetiyle takım kaptanlarının gözde ismiydi. MasterChef yolculuğu son bulan Polat'a yapılan veda klibinde, yarışmacının ilk turdaki görüntüsü şoke etti.

MasterChef Türkiye ile adını duyuran Azize Polat'ın değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

Geçmişte kiloları nedeniyle çevresinde zorbalığa maruz kaldığını belirten Polat, yarışmadaki ilk gününden son gününe kadar yaşadığı değişimle dikkat çekti.

MasterChef Türkiye ile adını duyuran Azize Polat'ın değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

MasterChef macerası son bulan Azize, verdiği kilolarla izleyicide şaşkınlık yarattı.

MasterChef Türkiye ile adını duyuran Azize Polat'ın değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

MasterChef Türkiye ile adını duyuran Azize Polat'ın değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

MasterChef Türkiye ile adını duyuran Azize Polat'ın değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

AZİZE POLAT KİMDİR?

35 yaşındaki Azize Polat, aslen Adanalıdır. Adana Yüreğir 75. Lisesi'ni bitiren Polat, 3 çocuk annesidir. MasterChef Türkiye'ye iddialı bir giriş yapan Azize, takım kaptanlarının favori ismiydi. Azize polat, yarışmaya veda ederken, "Yeri geldi çok aşağılandım, kilo aldım aşağılandım. Ben hiçbir insana boyun eğmedim. Çok ağır şeyler de yaşadım ama hep kendim kalktım'' sözleriyle takdir topladı.

MasterChef Türkiye ile adını duyuran Azize Polat'ın değişimi görenleri şaşkına çevirdi!


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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