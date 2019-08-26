MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'yı kızdıran yarışmacı!

MasterChef Türkiye'de jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, son 16'ya kalacak yarışmacıları seçmeye devam ediyor. Jüri karşısına çıkan yarışmacılar üst tura kalabilmek için hünerlerini sergiliyorlar.

Yarışmanın son bölümünde ise sakinliğiyle bilinen ünlü şef Somer Sivrioğlu bir yarışmacıya sinirlendi. Mehmet Yalçınkaya'nın istediği bir tarifi anlamayan yarışmacıya kızan Somer şef, 'Sen bir gelsene buraya...' şeklinde tepkide bulundu. Ancak yapılan yemeği başarılı bulan jüri üyeleri yarışmacıyı bir üst tura çıkardı.



