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MasterChef Türkiye karıştı! 'Ebru beni dövmeye kalktı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 08:42 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde ortam gerildi. MasterChef Türkiye fragmanına Emir'in "Ebru beni dövmeye kalktı, üzerime geldi" açıklaması damga vurdu. Emir'in sözleri ve o anlardaki rahatlığı sosyal medyada gündem oldu.

MasterChef Türkiye karıştı! 'Ebru beni dövmeye kalktı'

MasterChef Türkiye'de 6. haftanın eleme adayları belli oldu. MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanırken ortalık da gerildi.

MasterChef Türkiye 2020'nin 65. bölümünün tanıtımında heyecanlı anlar yaşandı. Masterchef'te en son Eray'la gerilen Emir şimdi de Ebru ile gerildi. Fragmanda Emir'in "Ebru beni dövmeye kalktı, üzerime geldi. Zor tuttular" dediği anlar merak konusu oldu. Ebru ise “Dövmeye kalktı çok komik bir laf, böyle bir şey yok” diyerek kendini savundu.

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Bu açıklamadan sonra Emir sosyal medyada gündem oldu. Emir'in Ebru'nun üstüne yürüdüğü anlardaki rahat halleri dikkat çekti.

Fragmanda Furkan'ın Ebru'ya “Ne diyorsun sen ya” diyerek tepki göstermesi ve Ebru'nun da “Düzgün konuş benimle. Şeflerin dışınızda burayla ve yemeğimle ilgili kimseye bir şey söyletmem” demesi dikkatlerden kaçmadı.

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