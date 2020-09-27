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MasterChef Türkiye'nin 26 Eylül bölümünde dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 07:04 | Son Güncelleme

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef dolu dizgin devam ediyor. MasterChef'in bu haftaki eleme adayları belli oldu! 26 Eylül MasterChef hangi takım kazandı ve eleme potasına kimler girdi? Bamya yapan yarışmacılardan bakın kimler sınıfta kaldı?

MasterChef Türkiye'nin 26 Eylül bölümünde dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'nin 26 Eylül bölümünde haftanın son bireysel dokunulmazlık oyununu mavi takım oynadı. Ana malzemesi bamya olan yemekler yapan yarışmacılar arasında en iyi tabağı çıkaranı belirlemek için şefler tadım yaptı. Peki bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte oyunu kazanarak dokunulmaz olan yarışmacı...

MasterChef Türkiye'nin 26 Eylül akşamı yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. 6. eleme adayının belirlendiği oylamada, MasterChef eleme adayları netlik kazandı. Eleme potasından kurtulan Furkan haftanın 5. eleme adayı olarak Barbaros'u söyledi.

Diğer eleme adayı da mavi takım yarışmacıların oylarıyla seçildi.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayları belli oldu. Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı alan Furkan ilk eleme adayı olarak Barbaros'un ismini verdi.

Mavi takımda daha sonra oylama yapıldı. Yarışmacıların verdikleri oylamalar ile MasterChef 6. eleme adayı Celal oldu.

MasterChef Türkiye'de Eray, Ayyüce, Özgül ve Esra diğer eleme adayları olmuştu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın son dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de yarışmacılar Eyüp'teki Mihrişah Valide Sultan İmarethanesine konuk oldu. Yedi özel konuğunu ağırlayan Mavi takım ile Kırmızı takım şeflerin istediği 6 çeşit yemeği en iyi şekilde hazırlamak için mücadele verdi.

1 saatlik sürenin ardından konuklar yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı. Oylamanın ardından şefler MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım olarak kırmızı takımı duyurdu. 22-13 oy dağılımı ile kırmızı takım dokunulmazlığı kazanırken, bireysel dokunulmazlık oyunu için mavi takım yeniden mutfağa girdi.

BAMYA YEMEĞİ FURKANA KAZANDIRDI

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, bu kez bireysel dokunulmazlık için mücadele verdi. Şefler bireysel dokunulmazlık oyununda 40 dakikalık süre içinde yarışmacılardan yaratıcı bir yemek yapmasını istedi.

Verilen sürenin ardından Danilo, Somer ve Mehmet şef mavi takımın yemeklerinin tadına bakarak değerlendirmede bulundu.

Bamya ana ürün olan en iyi yaratıcı yemeği yaparak bireysel dokunulmazlığı alan isim Furkan oldu.

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