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MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu

DİZİ HABERLERİ  | 17.08.2020 08:59 | Son Güncelleme

Masterchef'in 16 kişilik ana kadrosuna giren 14 kişi belli oldu. 2 kişilik son kadro bu akşam belli olacaktı fakat sosyal medyada yayılan bir görüntü Masterchef'in 16 kişilik ana kadrosunu ifşa etti! Bakın Masterchef'i kazanan yarışmacılar kim oldu?

MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Günlerdir ana kadroyu seçmek için birbirinden farklı yemekler isteyen şefler, dün akşam kadroyu tamamladı.

ZORLU SEÇİMLER BİTTİ

Deneyimli şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda olduğu yarışmanın 2020 kadrosuna girebilmek için yarışan yarışmacılar, günlerce ter döktü.

Dün akşam son oyunları kazanarak ana kadroya giren isimler Gülşah ve Ebru oldu. Masterchef'in ana kadrosuyla birlikte pazartesi akşamı yeni yayınlanacak ilk bölümünde Ayyüce, Serhat, Duygu, Uğur, Furkan, Sedat, Celal, Barbaros, Ebru, Eray, Gülşah, Berk, Esra, Tanya, Özgül ve Emir zorlu mücadele için ter dökecek.

4-GtUz

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