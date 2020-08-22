MasterChef Türkiye'nin ilk para ödülünü kazanan takım belli oldu

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam 32. bölümüyle ekrana geldi. Heyecanlı anların yaşandığı yarışmada ilk para ödülünü kazanmak için yarışmacılar kadınlar-erkekler olarak iki gruba ayrıldı ve ödülü kazanmak için mücadele etti.

VEJETERYAN MENÜ HAZIRLADILAR

Geçtiğimiz günlerde oynanan kaptanlık oyunu için kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılan yarışmacılar, dün akşam ödül oyunu için kadınlar ve erkekler olarak iki gruba ayrıldı. Erkek üstünlüğünün çok olduğu yarışmada oy birliğiyle Serhat ve Sedat yarışmayı balkondan izledi. İki takımın yarışmacıları da eşitlenince vejeteryan bir menü hazırladılar.

10 BİN TL'NİN SAHİBİ OLDULAR

Tek tek yemekleri tadan Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu 3-2'lik skorla erkekler takımının yemeklerini beğendi. Böylelikle erkekler takımı 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Yarışmacılar kazandıkları çekle ya kaldıkları villadaki ihtiyaçlarını karşılayacak ya da kendi aralarında bölüşecek.





