TREND

MasterChef Türkiye'nin Mehmet Şef'i neden bu kadar sinirli?

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 21.12.2018 15:27 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'nin sevilen şefi Mehmet Yalçınkaya, yarışma esnasında neden çok sinirli tavırlar sergilediğini açıkladı. Mehmet Şef'i neden bu kadar sinirli? İşte yanıtı.

MasterChef Türkiye kavgalarıyla, şakalarıyla, yemekleriyle Türkiye'nin gündemine oturdu.

Mehmet Şef'in çok sinirli olması ise ayrıca konuşulan bir konuydu. Yapılan özel bir röportajda Mehmet Şef'in neden bu kadar sinirli olduğu konuşuldu.

CİDDİYETTEN UZAK TAVIRLARA KIZIYOR

Mehmet Şef, mükemmelliyetçi bir yapısı olduğunu ve yarışmacıların hazırladığı yemekleri kendi restoranında sunup sunamayacağını düşündüğünü söyledi.

Sosyal medyada ilginç akım: 'Somer Şefi Görünce Acıkanlar Kulübü!'Sosyal medyada ilginç akım: 'Somer Şefi Görünce Acıkanlar Kulübü!'

Tabak beklediği yarışmacıların ciddiyetten uzak tavırlar sergilemesine hayli sinirlendiğini söyleyen Mehmet Şef, sosyal medyada hakkında yazılan yorumlara ise çok güldüğünü dile getirdi.

Şeflerin unutamadığı dış görev: 'Orada çok utandık!'Şeflerin unutamadığı dış görev: 'Orada çok utandık!'

Mehmet Şef neden sinirlendiğini anlatırken bile sinirlenerek gösterdiği tavırla diğer jüri üyelerini güldürdü.

Survivor tarihinin en büyük kapışmaları! İzle - SurvivorSurvivor tarihinin en büyük kapışmaları! İzle - Survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MasterChef Türkiye MasterChef Türkiye mehmet şef Mehmet Yalçınkaya

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevişirken gizlice kondomunu çıkaran adama 8 ay hapis cezası

Sevişirken gizlice kondomunu çıkaran adama 8 ay hapis cezası

Yorumcu Stig Tofting, canlı yayında yellenince stüdyoda bulunan herkes gülme krizine girdi!

Yorumcu Stig Tofting, canlı yayında yellenince stüdyoda bulunan herkes gülme krizine girdi!

Survivor 2019'un ilk yarışmacısı Turabi mi?

Survivor 2019'un ilk yarışmacısı Turabi mi?

Sosyal medyada tepki yağıyor! Görme engelli çocuğa hatalı park engeli

Sosyal medyada tepki yağıyor! Görme engelli çocuğa hatalı park engeli

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Çağatay Ulusoy ile Ayça Ayşin Turan'ın sevişme sahneleri olay oldu

Çağatay Ulusoy ile Ayça Ayşin Turan'ın sevişme sahneleri olay oldu

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Çarpışma dizisi final mi yapıyor? O isim yanıt verdi!

Çarpışma dizisi final mi yapıyor? O isim yanıt verdi!

Misty Copeland derin yırtmacıyla olay oldu

Misty Copeland derin yırtmacıyla olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Neşeli Günler'in Ahmet'i şimdilerde ne yapıyor?

Neşeli Günler'in Ahmet'i şimdilerde ne yapıyor?

Sofia Vergara Bahamalar’ın tadını çıkarıyor

Sofia Vergara Bahamalar’ın tadını çıkarıyor

Kim Kardashian giysi odasında...

Giysi odasından seksi poz!

Kimberley Garner’den gece şovu

Kimberley Garner’den gece şovu

Survivor 2019'un ilk yarışmacısı Turabi mi?

Bomba paylaşım! İlk yarışmacı mı?

Mehmet Aslantuğ'un dizisi Kardeş Çocukları'ndan ilk fragman yayınlandı

Merakla beklenen fragman yayınlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.