MasterChef Türkiye'nin Mehmet Şef'i neden bu kadar sinirli?

MasterChef Türkiye kavgalarıyla, şakalarıyla, yemekleriyle Türkiye'nin gündemine oturdu.

Mehmet Şef'in çok sinirli olması ise ayrıca konuşulan bir konuydu. Yapılan özel bir röportajda Mehmet Şef'in neden bu kadar sinirli olduğu konuşuldu.

CİDDİYETTEN UZAK TAVIRLARA KIZIYOR

Mehmet Şef, mükemmelliyetçi bir yapısı olduğunu ve yarışmacıların hazırladığı yemekleri kendi restoranında sunup sunamayacağını düşündüğünü söyledi.

Tabak beklediği yarışmacıların ciddiyetten uzak tavırlar sergilemesine hayli sinirlendiğini söyleyen Mehmet Şef, sosyal medyada hakkında yazılan yorumlara ise çok güldüğünü dile getirdi.

Mehmet Şef neden sinirlendiğini anlatırken bile sinirlenerek gösterdiği tavırla diğer jüri üyelerini güldürdü.