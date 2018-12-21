MasterChef Türkiye şeflerinden Hazer Amani'den itiraf! 'Bir hafta küs kaldık!'

Pazar akşamı canlı olarak yayınlanacak büyük finaliyle ilk sezonu kapatacak olan MasterChef Türkiye'nin şefleri Hazer Amani, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yarışma boyunca yaşadıkları ilginç anları anlattı.

Mehmet Yalçınkaya bu konuda zaman zaman yorum farklılıkları yaşadıklarını söyledi. Yalçınkaya, çoğu kararda ortak karar verdiklerini dile getirdi.

Somer Sivrioğlu, jüri olarak karar aşamalarında hemfikir olmadıkları zaman oy çokluğuyla karar verdiklerini söyledi. Bu sorularla ilgili en esprili yanıt ise Hazer Amani'den geldi. Hazer Amani bir hafta küs kaldıklarını esprili bir şekilde açıkladı.