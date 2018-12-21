TREND

MasterChef Türkiye şeflerinden Hazer Amani'den itiraf! 'Bir hafta küs kaldık!'

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 21.12.2018 20:30 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'nin jüri üyeleri Hazer Amani, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, elemelerde ve oyunu kazananı açıklarken hiç anlaşmazlığa düştü mü? Hazer Amani'den ilginç bir itiraf geldi.

Pazar akşamı canlı olarak yayınlanacak büyük finaliyle ilk sezonu kapatacak olan MasterChef Türkiye'nin şefleri Hazer Amani, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yarışma boyunca yaşadıkları ilginç anları anlattı.

Sezon boyunca yapılan en iyi yemekleri açıkladılar!Sezon boyunca yapılan en iyi yemekleri açıkladılar!

Mehmet Yalçınkaya bu konuda zaman zaman yorum farklılıkları yaşadıklarını söyledi. Yalçınkaya, çoğu kararda ortak karar verdiklerini dile getirdi.

Şeflerin unutamadığı dış görev: 'Orada çok utandık!'Şeflerin unutamadığı dış görev: 'Orada çok utandık!'

Somer Sivrioğlu, jüri olarak karar aşamalarında hemfikir olmadıkları zaman oy çokluğuyla karar verdiklerini söyledi. Bu sorularla ilgili en esprili yanıt ise Hazer Amani'den geldi. Hazer Amani bir hafta küs kaldıklarını esprili bir şekilde açıkladı.

Sosyal medyada ilginç akım: 'Somer Şefi Görünce Acıkanlar Kulübü!'Sosyal medyada ilginç akım: 'Somer Şefi Görünce Acıkanlar Kulübü!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MasterChef Türkiye hazer amani

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevişirken gizlice kondomunu çıkaran adama 8 ay hapis cezası

Sevişirken gizlice kondomunu çıkaran adama 8 ay hapis cezası

MasterChef Türkiye'nin Mehmet Şef'i neden bu kadar sinirli?

MasterChef Türkiye'nin Mehmet Şef'i neden bu kadar sinirli?

Diz çöktürülerek özür diletilen kabin amirine rekor tazminat

Diz çöktürülerek özür diletilen kabin amirine rekor tazminat

Yorumcu Stig Tofting, canlı yayında yellenince stüdyoda bulunan herkes gülme krizine girdi!

Yorumcu Stig Tofting, canlı yayında yellenince stüdyoda bulunan herkes gülme krizine girdi!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Çağatay Ulusoy ile Ayça Ayşin Turan'ın sevişme sahneleri olay oldu

Çağatay Ulusoy ile Ayça Ayşin Turan'ın sevişme sahneleri olay oldu

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Çarpışma dizisi final mi yapıyor? O isim yanıt verdi!

Çarpışma dizisi final mi yapıyor? O isim yanıt verdi!

Misty Copeland derin yırtmacıyla olay oldu

Misty Copeland derin yırtmacıyla olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MasterChef Türkiye'nin Mehmet Şef'i neden bu kadar sinirli?

Anlatırken bile sinirlendi!

Neşeli Günler'in Ahmet'i şimdilerde ne yapıyor?

Neşeli Günler'in Ahmet'i şimdilerde ne yapıyor?

Sofia Vergara Bahamalar’ın tadını çıkarıyor

Sofia Vergara Bahamalar’ın tadını çıkarıyor

Kim Kardashian giysi odasında...

Giysi odasından seksi poz!

Kimberley Garner’den gece şovu

Kimberley Garner’den gece şovu

Survivor 2019'un ilk yarışmacısı Turabi mi?

Bomba paylaşım! İlk yarışmacı mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.