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MasterChef Türkiye yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu hakkında anlattıklarıyla herkesi şaşırttı! Kayhan Özekin kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 02:23 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye 2020'de üçlü eleme turunda mücadele eden yarışmacılardan biri olan Kayhan Özekin şeflerden Somer Sivrioğlu ile ilgili anlattığı detaylarla dikkat çekti. Somer Şef'in Avustralya'daki restoranının menüsüne koyduğu yemeğin hikayesini anlatan Kayhan Özekin herkesi şaşırttı. Somer Şef, Kayhan'ın anlattıklarından sonra "Şaka mı bu adam" yorumunda bulundu.

MasterChef Türkiye yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu hakkında anlattıklarıyla herkesi şaşırttı! Kayhan Özekin kimdir?

MasterChef Türkiye 2020'nin 26 Temmuz Pazar akşamı ekrana gelen son bölümünde üçlü eleme turları ekrana geldi. MasterChef'te dikkat çeken yarışmacılardan olan Kayhan Özekin ise yaptığı Ali Nazik Kebabı'yla ilgili anlattıklarıyla herkesi şaşırttı.

Ali Nazik Kebabı'nı Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki restoranının menüsüne girmesini anlatan Kayhan Özekin, "2012 yılında ünlü bir yemek yazarıyla gittiğiniz Gaziantep gezisinde aranızda küçük çaplı bir tartışma geçiyor. Kendisi "Ali Nazik kebabını nasıl menünüze koymazsınız?" diyor. Siz pişman oluyorsunuz ve Avustralya'daki restoranınızın menüsüne koyuyorsunuz. Aynı yıl ise Avustralya'da en iyi yemek seçiliyor. Siz ustanızı arıyorsunuz birinci olduğunuzu söylüyorsunuz. Ustanız da 'İçinde patlıcan var, et var, sarımsak var, tereyağı var. Bu birinci olmayacak da hangisi olacak?' diyor" ifadelerini kullandı.

Yarışmacının bildiği detaylar jüriyi şaşırttı. Somer Sivrioğlu "Gerçekten hepsi doğru. Şaka mı bu adam?" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

Üç yarışmacı arasında şeflerin seçimiyle en iyi yemeği yapan Kayhan Özekin final turuna çıkmayı başardı.

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMASICI KAYHAN ÖZEKİN KİMDİR?

Kayhan Özekin, 33 yaşında. Etiler Turizm Otelcilik Lisesi mezunu. Kayhan Özekin, evli ve beş yaşında bir kızı var. Çok heyecanlı olan Kayhan Özekin, sunumu boyunca sürekli konuşması nedeniyle Mehmet Şef tarafından birkaç kez uyarıldı.

MasterChef Türkiye'de olma sebebini sıkı bir José Mourinho hayranı olan ve buna bağlı olarak futboldan verdiği örnekle açıklayan Kayhan Özekin, başaracağına olan kendine olan inancı olmasını gösterdi.

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