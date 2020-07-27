MasterChef Türkiye yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu hakkında anlattıklarıyla herkesi şaşırttı! Kayhan Özekin kimdir?

MasterChef Türkiye 2020'nin 26 Temmuz Pazar akşamı ekrana gelen son bölümünde üçlü eleme turları ekrana geldi. MasterChef'te dikkat çeken yarışmacılardan olan Kayhan Özekin ise yaptığı Ali Nazik Kebabı'yla ilgili anlattıklarıyla herkesi şaşırttı.

Ali Nazik Kebabı'nı Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki restoranının menüsüne girmesini anlatan Kayhan Özekin, "2012 yılında ünlü bir yemek yazarıyla gittiğiniz Gaziantep gezisinde aranızda küçük çaplı bir tartışma geçiyor. Kendisi "Ali Nazik kebabını nasıl menünüze koymazsınız?" diyor. Siz pişman oluyorsunuz ve Avustralya'daki restoranınızın menüsüne koyuyorsunuz. Aynı yıl ise Avustralya'da en iyi yemek seçiliyor. Siz ustanızı arıyorsunuz birinci olduğunuzu söylüyorsunuz. Ustanız da 'İçinde patlıcan var, et var, sarımsak var, tereyağı var. Bu birinci olmayacak da hangisi olacak?' diyor" ifadelerini kullandı.

Yarışmacının bildiği detaylar jüriyi şaşırttı. Somer Sivrioğlu "Gerçekten hepsi doğru. Şaka mı bu adam?" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.