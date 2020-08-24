MasterChef Türkiye'ye Sefa Okyay Kılıç dönüyor! (Sefa Okyay Kılıç kimdir?)

MasterChef Türkiye, dün akşam 34. bölümüyle ekrana geldi. Sedat, Ayyüce, Duygu, Eray, Esra ve Celal'in eleme potasında olduğu yarışmada veda eden isim Sedat oldu. Yeni bölüm fragmanının yayınlandığı bölümde ise 16 kişilik ana kadro seçimlerinde elenen bir isim yarışmaya geri dönüyor.

SEFA OKYAY KILIÇ YARIŞMAYA DAHİL OLDU

MasterChef Türkiye'nin bu akşam ekrana gelecek olan 35. bölümde yarışmacılar kaptanlık oyunu için mücadele edecek. Sedat'ın elenmesinin ardından 15 kişi kalan yarışmacılara eski yarışmacılardan Sefa Okyay Kılıç yarışmaya dahil oluyor. En iyi ıslak hamburgeri yapmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan bir kişi kırmızı takımın kaptanı olacak.

ELEME TURUNDA SİSTEM DEĞİŞTİ

MasterChef'in dün akşamki yeni bölümünde ilk eleme oyunu ardından en az başarılı olan 3 isim ikinci eleme oyununu oynamak zorunda kaldı. Eleme turunun ilk etabında Eray, Duygu, Ayyüce kazanan isimler oldu ve bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi. İkinci eleme oyunu için ise Esra, Celal ve Sedat seçildi. MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna veda eden ilk isim Sedat oldu.