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MasterChef Türkiye'ye Sefa Okyay Kılıç dönüyor! (Sefa Okyay Kılıç kimdir?)

DİZİ HABERLERİ  | 24.08.2020 08:55 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'de elenen isim Sedat oldu. MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı eleme sonrası yayınlandı. Sedat'ın veda ettiği yarışmaya eski yarışmacılardan Sefa Okyay Kılıç dahil oldu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında MasterChef Sefa'nın yarışmaya dahil olduğunu gören izleyiciler hayat hikayesini araştırmaya başladı. Peki, Sefa Okyay Kılıç kimdir?

MasterChef Türkiye'ye Sefa Okyay Kılıç dönüyor! (Sefa Okyay Kılıç kimdir?)

MasterChef Türkiye, dün akşam 34. bölümüyle ekrana geldi. Sedat, Ayyüce, Duygu, Eray, Esra ve Celal'in eleme potasında olduğu yarışmada veda eden isim Sedat oldu. Yeni bölüm fragmanının yayınlandığı bölümde ise 16 kişilik ana kadro seçimlerinde elenen bir isim yarışmaya geri dönüyor.

SEFA OKYAY KILIÇ YARIŞMAYA DAHİL OLDU

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MasterChef Türkiye'nin bu akşam ekrana gelecek olan 35. bölümde yarışmacılar kaptanlık oyunu için mücadele edecek. Sedat'ın elenmesinin ardından 15 kişi kalan yarışmacılara eski yarışmacılardan Sefa Okyay Kılıç yarışmaya dahil oluyor. En iyi ıslak hamburgeri yapmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan bir kişi kırmızı takımın kaptanı olacak.

ELEME TURUNDA SİSTEM DEĞİŞTİ

MasterChef'in dün akşamki yeni bölümünde ilk eleme oyunu ardından en az başarılı olan 3 isim ikinci eleme oyununu oynamak zorunda kaldı. Eleme turunun ilk etabında Eray, Duygu, Ayyüce kazanan isimler oldu ve bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi. İkinci eleme oyunu için ise Esra, Celal ve Sedat seçildi. MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna veda eden ilk isim Sedat oldu.

MasterChef Sefa Okyay Kılıç kimdir merak ediliyor. Ekranların en çok izlenen yarışması MasterChef Türkiye'nin ikinci haftasında yedeklerden ilk onaltıya alınan isim Sefa Okyay Kılıç oldu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında MasterChef Sefa'nın yarışmaya dahil olduğunu gören izleyiciler hayat hikayesini araştırmaya başladı. Peki, Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşında?

SEFA OKYAY KILIÇ KİMDİR?

Ekran Alıntısı

Sefa Okyay Kılıç, 24 yaşında. Gazi Üniversitesi Gastronomi Sanatları Fakültesi mezunu. Bir hafta önce Londra'dan gelmiş. Londra'da sahibi Türk olan Akdeniz restoranında aşçı olarak çalışan Sefa Kılıç, şeflerin karşısına çok iyi hazırlanarak çıktığını ve MasterChef'i kazanmaya geldiğini söyledi.

Sefa Okyay Kılıç, Londra'dan MasterChef için gelme sebebini şu sözleri ile açıkladı "Bir insan kendi topraklarında kendi halkının önünde başarılı olursa ve burada kendini ispatlarsa dünyaya çok rahatlıkla kendini ispatlayabilir. Bunun örneği birçok Türk şef var zaten. Bu yüzden kendi ülkemde başarılı olmak için buraya geldim."

MasterChef Türkiye'ye yatak olarak karnıbahar püresi kullandığı erik soslu bademli somon füme yapmıştı. Bu turda ilk turda Mehmet şef evet - Danilo şef evet - Somer Şef evet oyu amıştı ve böylece MasterChef Türkiye 2020'de üst tura çıkmayı başarmıştı. Sefa Okyay Kılıç, MasterChef Türkiye üçlü eleme turunda verilen 40 dakikalık sürede Hint mutfağının sevilen yemeklerinde Tikka Masala yaptı. Rakiplerine göre daha iyi tabak çıkaran Sefa Okyay Kılıç, MasterChef final turuna çıktı.

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