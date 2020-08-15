MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz ne iş yapıyor? Kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Türkiye'nin 14 Ağustos Cuma akşamı ekrana gelen son bölümde kazanan isim Uğur Yılmaz Deniz oldu. Böylece Uğur Yılmaz Deniz, MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 13. yarışmacı oldu.

UĞUR YILMAZ DENİZ KİMDİR?

Uğur Yılmaz Deniz, 26 yaşında ve aşçı. MasterChef Türkiye’de Antalya’dan katılıyor. Yarışmaya başvurmadan önce Katar Doha’da çalışma fırsatı bulduğunu söyleyen Uğur Yılmaz Deniz, ilk turda şeflerine özel tarifi olan bonfile sarma yaptı. Lezzet konusunda başarılı olan ancak sunum tabağının geliştirmesi gerektiği söylenen yarışmacı evet oylarını alarak üst tura yükseldi.

FİNAL TURUNA NASIL ÇIKTI?

29 Temmuz 2020 tarihli MasterChef Türkiye’de üçlü düelloların ilk grubunda Uğur Yılmaz Deniz, Tanju Sarıdikmen ve İbrahim Şenel ile karşı karşıya geldi. Şefler, bu yarışmacılardan Risotto yapmalarını istedi. Bunun için de yarışmacılara 30 dakika verildi. Sürenin bitmesinin ardından şefler, hazırlanan yemeklerin tadına baktı ve değerlendirme yaptılar. Oybirliği ile verdikleri karar sonrasında Uğur Yılmaz Deniz’in günün kazananı olduğunu ve MasterChef’te final turuna kaldığını açıkladılar.

