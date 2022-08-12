Masterchef Yağız Özçelik kimdir? Yağız Özçelik kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

Yağız Özçelik, MasterChef 2022 ana kadrosuna giren 10. yarışmacı oldu. 11 Ağustos akşamı yayınlanan bölümde 2 aşamalı tadım tabağı istendi. İlk aşamada tarte tatin tatlısı ikinci aşamada ise dana kıyma ile yaratıcılık tabağı istendi. Değerlendirmelerin sonucunda Tayfun 10. finalist seçildi. Peki MasterChef Yağız nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Yağız Özçelik hakkında merak edilen soruların yanıtları...

MASTERCHEF 10. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM SEÇİLDİ?

MasterChef ana kadro için mücadeleler tüm heyecanıyla devam ediyor. MasterChef'in 11 Ağustos 2022 Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde, 10. finalist Yağız Özçelik seçildi.

MASTERCHEF YAĞIZ ÖZÇELİK KİMDİR?

Masterchef Yağız yarışmaya Düzce'den katılıyor. 22 yaşındaki Yağız aşçılık mesleğini icra ediyor. Yağız Özçelik, lisede eğitimini Turizm alanında gerçekleştirmiş. İlk turda şeflerden üç evet alan Yağız Özçelik bebek sebze yatağında levrek yapmıştı.



