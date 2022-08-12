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Masterchef Yağız Özçelik kimdir? Yağız Özçelik kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

12.08.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef Yağız kimdir? sorusu gündemde yer alıyor. Ekranların sevilen yemek yarışması programında ana kadro düelloları devam ediyor. 11 Ağustos 2022 Perşembe akşamı yayınlanan bölümde ana kadroya kalan Yağız, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki MasterChef Yağız kimdir? MasterChef ana kadro yarışmacısı Yağız Özçelik nereli, evli mi, kaç yaşında, mesleği ne? İşte MasterChef 2022 ana kadro 10. önlüğü alan yarışmacı Yağız Özçelik...

Masterchef Yağız Özçelik kimdir? Yağız Özçelik kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

Yağız Özçelik, MasterChef 2022 ana kadrosuna giren 10. yarışmacı oldu. 11 Ağustos akşamı yayınlanan bölümde 2 aşamalı tadım tabağı istendi. İlk aşamada tarte tatin tatlısı ikinci aşamada ise dana kıyma ile yaratıcılık tabağı istendi. Değerlendirmelerin sonucunda Tayfun 10. finalist seçildi. Peki MasterChef Yağız nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Yağız Özçelik hakkında merak edilen soruların yanıtları...

MASTERCHEF 10. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM SEÇİLDİ?

MasterChef ana kadro için mücadeleler tüm heyecanıyla devam ediyor. MasterChef'in 11 Ağustos 2022 Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde, 10. finalist Yağız Özçelik seçildi.

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MASTERCHEF YAĞIZ ÖZÇELİK KİMDİR?

Masterchef Yağız yarışmaya Düzce'den katılıyor. 22 yaşındaki Yağız aşçılık mesleğini icra ediyor. Yağız Özçelik, lisede eğitimini Turizm alanında gerçekleştirmiş. İlk turda şeflerden üç evet alan Yağız Özçelik bebek sebze yatağında levrek yapmıştı.

yağız ınsta

yağız ınsta 2


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