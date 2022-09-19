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Masterchef yağlama tarifi! Kayseri yağlaması nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

19.09.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programı tüm ülke tarafından merakla takip ediliyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı programda 19 Eylül Pazartesi günü yarışmacı adayların yağlama yapması istenecek. Fragmanda görülen yağlama oldukça merak uyandırdı. İzleyiciler internet üzerinden 'Yağmala nasıl yapılır?' diye araştırmalarda bulunuyor. İşte yağlama tarifi...

Masterchef yağlama tarifi! Kayseri yağlaması nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Yağlama en sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Yağlama zengin Kayseri mutfağına ait bir yemek. Yufka, kıyma, salçalı sos ve yoğurttan oluşan bir yemeği yiyen herkes tadına hayran kalıyor. Evde yapılan yağlamaların tadı çok daha lezzetli oluyor. Yağlama yapmayı düşünüyorsanız bu tarifi uygulayabilirsiniz.

YAĞLAMA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için;

  • 500 gr. un
  • 1 su bardağı su
  • ½ su bardağı süt
  • 10 gr. yaş maya
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ
  • Tuz

Kıymalı harç için;

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 350 gr. kıyma
  • 2 tane kuru soğan
  • 2 tane yeşil sivri biber
  • 6-7 adet domates
  • 1 yemek kasığı biber salçası
  • 1,5 su bardağı su
  • Pul biber
  • Tuz
  • Karabiber

Yapılışı

Su, süt, şeker, maya ve sıvıyağı bir kaba alıp maya eriyinceye kadar karıştırın. Unu yavaş yavaş katarak yumuşak bir hamur elde edin. Tuzu ekleyip yoğurun.

Yoğurduğumuz hamuru mayalanması için yaklaşık bir saat kadar dinlendirin.

İç harç için, tüm malzemeleri yemeklik doğrayın. Tavayı ateşe alıp ısıtın ve tereyağını ekleyin. Tereyağı eriyince soğanı tavaya alın ve iyice pişirin. Ardından kıymayı ekleyin kavurun, sırasıyla biberi ekleyin.

Domatesler ve salçaları ekleyip, salçaların kokusu çıkana kadar kavurun.

Son olarak baharatlar ve suyunu ekleyin. Tüm sebzeler yumuşayıp su yarı yarıya çekinceye kadar pişirin. Harcınızın biraz ıslak kalmasına özen gösterin.

Mayalanan hamurdan 12 beze çıkartın. Bezelerin her birini un serpilmiş tezgâhta pasta tabağı büyüklüğünde açın. Yağsız tavada her bir hamuru önlü arkalı pişirin.

Hamurun birisini servis tabağınıza alın. Üzerine kıymalı harçtan sürün. diğer hamuru üzerine yerleştirin bu şekilde bir kat hamur bir kat kıyma olacak şekilde kat kat yerleştirin.

4 dilim olacak şekilde keserek servis edin. Dilerseniz yanında yoğurt ile de servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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