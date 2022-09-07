Japonya ve Asya'nın gözde yemeklerinden biri olan yakitoriyi, farklı tatlar denemek için evde hazırlayabilirsiniz. Bu tarif, Japonya'da sokak tezgahlarında sıklıkla satılır. Genellikle tuz veya tare denilen tatlı sake, soya sosu ve şekerden oluşan sos ile servis edilir. Peki MasterChef yakitori nasıl yapılır? Yakitori malzemeleri neler? İşte detaylar...

YAKİTORİ MALZEMELERİ NELER?

5–6 parça kemiksiz tavuk göğsü

1/4 bardak + 2 yemek kaşığı esmer şeker

1 çay kaşığı karabiber

6–8 parça kemiksiz tavuk budu

2 diş doğranmış sarımsak

1/3 bardak su

1 çay kaşığı zencefil tozu

1 yemek kaşığı damıtılmış sirke

1 yemek kaşığı mısır unu

1 yemek kaşığı zencefil

6 – 7 parça tahta şiş

YAKİTORİ TARİFİ

Tahta şişleri 15 dakika kadar suda bekletin. Bu esnada geniş bir kâsede, soya sosu, su, esmer şeker ve damıtılmış sirkeyi, şekerli granüller çözülene dek harmanlayın. Tavuğu derisinden, bağlarından ve kıkırdaklarından ayırın. Bıçağın arkasıyla yüzeyini hafifçe dövün. Tavukları iki parmak genişliğinde parçalara ayırdıktan sonra geniş kâseye aktarın.

Karabiberi, doğranmış sarımsağı ve zencefil tozu veya doğranmış zencefili kâseye alıp harmanlayın. Tavuk parçalarına 1/4 yakutori sosu ilave edin. Ardından karıştırın ve en az 10 dakika marine edin.

Yakutori sosunu bitirdikten sonra sosu küçük bir tavaya alın ve kısık ateşte, yakmadan kaynatın. Bu esnada mısır unu karışımını hazırlayın. Bir yemek kaşığı mısır ununun içine iki yemek kaşığı sos atın. Mısır unu çözüldüğünde karıştırmaya devam edin. Mısır unu karışımını tavadaki yakitori sosunun içine atın. Koyu bir kıvam aldığında karıştırmaya devam edin. Ardından soğuması için bir bekletin. Sos yoğunlaşırken kısık ateşte pişirin ve yanmamasına dikkat edin.

Tavukları şişlere geçirin. Fırça yardımı ile yakitori sosunu kebaplara sürün ve ızgarada çevirerek pişirin. Fırında pişirecekseniz, 180 derecelik önceden ısıtılmış turbo ayarda 8 dakika kadar kontrollü pişirmek yeterlidir. Kebaplar tamamen pişene dek fırça yardımıyla ilave sos sürün. Piştiklerinde servis tabağına alın ve son kez yakitori sosuyla fırçalayın. Afiyet olsun...

