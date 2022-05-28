Masterchef yarışmacısının Esra Tokelli'nin acı günü

Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeni ile Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alınan Hülya Tokelli, ameliyat sırasında hayatını kaybetti.

Ünlü yarışmacı sosyal medyada sevenlerine acısını “Canım annem Hülya Tokelli”yi ameliyatta gelişen bir komplikasyon sebebi ile kaybettik” yazarak duyurdu. 26 Mayıs Perşembe günü annesinin cenazesini Fatih Karagümrük camiinde okunan ikindi namazının ardından memleketleri Balıkesir’e defneden Esra Tokelli cenaze boyunca annesinin tabutunun başından hiç ayrılmadı.





