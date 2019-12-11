MasterChef yarışmasından elenen Suna Aydın estetik yaptırdı

MasterChef Türkiye'nin favori isimlerinden olmasına rağmen elenen Suna Aydın, programdan ayrılır ayrılmaz Nişantaşı'ndaki bir güzellik merkezinin yolunu tuttu. Yarışma sırasında sosyal medyada burnuyla ilgili olumsuz yorumlar okuduğunu söyleyen Suna, kendini estetisyenin ellerine teslim etti.

Burun estetiği yaptıran Suna Aydın, operasyona dair detayları ve yüzündeki değişimi sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

YENİ PROJEYLE SEYİRCİ KARŞISINA ÇIKACAK

Estetik sonrası hayalindeki görüntüye kavuştuğunu söyleyen Suna Aydın, "MasterChef Türkiye"nin ardından yeni bir projeden gelen teklifi de kabul etti. Aydın yakında sürpriz bir programla seyirci karşısına çıkacak.

MASTERCHEF SUNA KİMDİR?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektöre atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu.



Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef, koordinatörluk, yada danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. Aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır.



