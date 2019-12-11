MAGAZİN

MasterChef yarışmasından elenen Suna Aydın estetik yaptırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 02:12 | Son Güncelleme

MasterChef'in iddialı yarışmacılarından olan ancak iki hafta önce yarışmadan elenen Suna Aydın, burnuna estetik yaptırdı. Suna'nın yeni haline beğeni yağdı.Burun estetiği yaptıran Aydın, şimdi yeni bir projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

MasterChef yarışmasından elenen Suna Aydın estetik yaptırdı

MasterChef Türkiye'nin favori isimlerinden olmasına rağmen elenen Suna Aydın, programdan ayrılır ayrılmaz Nişantaşı'ndaki bir güzellik merkezinin yolunu tuttu. Yarışma sırasında sosyal medyada burnuyla ilgili olumsuz yorumlar okuduğunu söyleyen Suna, kendini estetisyenin ellerine teslim etti.

suna555

Burun estetiği yaptıran Suna Aydın, operasyona dair detayları ve yüzündeki değişimi sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

suna3

YENİ PROJEYLE SEYİRCİ KARŞISINA ÇIKACAK

Estetik sonrası hayalindeki görüntüye kavuştuğunu söyleyen Suna Aydın, "MasterChef Türkiye"nin ardından yeni bir projeden gelen teklifi de kabul etti. Aydın yakında sürpriz bir programla seyirci karşısına çıkacak.

suna4

MASTERCHEF SUNA KİMDİR?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektöre atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu.

suna455
Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef, koordinatörluk, yada danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. Aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır.

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
Eliz Sokuçoğlu, bikiniyle spor yaptıEliz Sokuçoğlu, bikiniyle spor yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
suna aydın masterchef masterchef suna

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Okuyucu Yorumları 12 yorum
durum şu ki;bu çirkinlikle tv yüzü olmak zor,bir yerlerini açarsa belki izlenilebilir
ne cabukta projeler geliyor boyle nasil bir ulkeyiz kavga etsin aglasin tv lerde sohret olsun nice sefler var omurlerini vermis bu ise uc paraya gecinmeye calisiyorlar
iyi para kazanmış belliki
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Polisler arabasında buldu! Skandal

Polisler arabasında buldu! Skandal

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

Çöpler ayrıştı, Haluk Levent Üsküdar’da gençlerle buluştu

Çöpler ayrıştı, Haluk Levent Üsküdar’da gençlerle buluştu

Ünlü oyuncu Maitland Ward yetişkin filmi yıldızı oldu!

Ünlü oyuncu yetişkin filmi yıldızı oldu!

Antalya'da yıldızlı yılbaşı

Antalya'da yıldızlı yılbaşı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.