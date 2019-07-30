MasterChef yarışmasının yeni jüri üyeleri kimler? Acun Ilıcalı açıkladı

MasterChef Türkiye yarışmasının yeni sezon hazırlıkarı başladı. Acun ılıcalı, MasterChef yarışmasının yeni sezonuyla sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Acun Ilıcalı yarışmanın takipçilerine sürpriz yaparak İtalyan şef Danilo Zanna'nın jüri üyeliğine getirildiğini duyurdu.

HAZER ARMANİ VEDA ETTİ

Geçen sezon TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının jürisi değişti. Geçen sezon juri üyesi olan Hazer Amani'nin yerine İtalyan şef Danilo Zanna getirildi. MasterChef'in yeni sezon yarışmacı seçmeleri de başladı.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde İtalya'nın Prato kentinde dünyaya geldi. Ailesinin aşçılık maharetlerini kendisini aktarmayı başaran Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında yetkinlik sahibi oldu. Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açmıştır.

Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, Türkçe'yi kendisini ifade edecek kadar öğrendikten sonra Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir program sunmaya başlamıştır. Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna, bir dönem ATV ekranlarında da yer alan Elin Oğlu programında İtalyan kimliğiyle yer almıştır. Görümce isimli sinema filminde de yer almıştır.

