Mynet Trend

MasterChef yarışmasının yeni jüri üyeleri kimler? Acun Ilıcalı açıkladı

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 30.07.2019 23:58 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışmasının 2. sezon jürisinde değişiklik yaşandı. Acun Ilıcalı, yeni jüri üyesini Instagram'dan paylaştığı videoyla duyurdu.

MasterChef yarışmasının yeni jüri üyeleri kimler? Acun Ilıcalı açıkladı

MasterChef Türkiye yarışmasının yeni sezon hazırlıkarı başladı. Acun ılıcalı, MasterChef yarışmasının yeni sezonuyla sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Acun Ilıcalı yarışmanın takipçilerine sürpriz yaparak İtalyan şef Danilo Zanna'nın jüri üyeliğine getirildiğini duyurdu.

acun

HAZER ARMANİ VEDA ETTİ
Geçen sezon TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının jürisi değişti. Geçen sezon juri üyesi olan Hazer Amani'nin yerine İtalyan şef Danilo Zanna getirildi. MasterChef'in yeni sezon yarışmacı seçmeleri de başladı.

danilo

DANİLO ZANNA KİMDİR?
Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde İtalya'nın Prato kentinde dünyaya geldi. Ailesinin aşçılık maharetlerini kendisini aktarmayı başaran Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında yetkinlik sahibi oldu. Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açmıştır.

Danilo Zanna

Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, Türkçe'yi kendisini ifade edecek kadar öğrendikten sonra Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir program sunmaya başlamıştır. Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna, bir dönem ATV ekranlarında da yer alan Elin Oğlu programında İtalyan kimliğiyle yer almıştır. Görümce isimli sinema filminde de yer almıştır.

İlk kez gören botanik bahçesi sanıyor! Ancak burası...İlk kez gören botanik bahçesi sanıyor! Ancak burası...
Mucize Doktor dizisinin çekimleri başladı!Mucize Doktor dizisinin çekimleri başladı!
Behzat Ç. hayranlarına sürpriz!Behzat Ç. hayranlarına sürpriz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
masterchef MasterChef Türkiye ACUN ILICALI Danilo Zanna

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mucize Doktor dizisinin çekimleri başladı! Mucize Doktor'un oyuncuları kimler?

Mucize Doktor dizisinin çekimleri başladı!

Behzat Ç. 2. bölümde Ezhel sürprizi!

Behzat Ç. hayranlarına sürpriz!

Baby Driver’ın devam filmi mi geliyor?

Baby Driver’ın devam filmi mi geliyor?

Mark Hamill Star Wars deneme çekimini paylaştı

Mark Hamill’den Star Wars nostaljisi

The Racer filminden ilk fotoğraf geldi

The Racer filminden ilk fotoğraf geldi

Wasp Network’ten Penélope Cruz’lu kare

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Wasp Network filminden ilk kare

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.