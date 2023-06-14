MasterChef yeni jürisi Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında? MasterChef Türkiye All Star jürisi Yılmaz Öztürk evli mi?

Yılmaz Öztürk 14 Haziran 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yanında Somer Sivrioğlu'nu göremeyen izleyicilerde merak uyandıran bir gelişme yaşandı. Somer Sivrioğlu'nun yerine Şef Yılmaz Öztürk'ün geldiği iddia edilmişti. İşte Yılmaz Öztürk hakkında detaylar...

YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?

Yılmaz Öztürk aşçılığa 1998'de Ankara’da başladı.

1999 ve 2007 yılları arasında Türkiye’nin bilinen mutfaklarında hünerlerini sergileyen Yılmaz Öztürk, üyesi olduğu “Chaine des Rotisseurs”ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması’nda Gümüş Madalya almıştır.

2007 – 2010 yılları arasında 2 yerde Mutfak Şefi olarak görev yaptı.

2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yapan Yılmaz Öztürk seneler sonra İstanbul’a dönüp bilinen bir restoranda şef olmuştur.

Yılmaz Öztürk evli ve bir çocuk sahibidir.

YILMAZ ÖZTÜRK, MASTERCHEF ALL STAR'DA

Yılmaz Öztürk, MasterChef Türkiye All Star 1. bölüm tanıtımında yer aldı. Tanıtımda şef Yılmaz Öztürk yer aldı.

Masterchef fragmanında yer alan Şef Yılmaz Öztürk'ün Somer Şef'in yerine geldiği iddia edildi.



