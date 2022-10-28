Mastürbasyon sahnesiyle gündem olan Hafsanur Sancaktutan'a Hülya Avşar'dan bomba yorum!

Yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Hülya Avşar, son yaptığı açıklamada yine gündeme bomba gibi düştü.

Disney Plus'ta yayınlanan Dünya ile Benim Aramda dizisinde Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesi hakkında konuşan Avşar Kızı kendine has yorumuyla dikkatleri üzerine çekti.



Hülya Avşar da Berlin in Berlin filminde mastürbayon sahnesi çekmişti.



Hülya Avşar önceki gün Etiler’de spor salonundan çıkarken görüntülendi. 1993’te rol aldığı ‘Berlin in Berlin’ filmindeki mastürbasyon sahnesinin bir benzerini, Hafsanur Sancaktutan’ın dijital platformda yayınlanan dizide oynamasına yorum yaptı.

Hülya Avşar “Hafsanur’u izledim. O işin patenti bende. Ben onu 29 yıl önce yaptım. Dünya sinemasında bile yeni yeni çekiliyordu o sahneler. Yapan çoktur da görselleştiren az vardı” dedi

Hülya Avşar şunları söyledi: "O sahnede 3 kişi vardı etrafımda. Aslında çekinmiştim. Ama setteki insanlar o kadar çok alışmışlar ki, sana yan gözle bile bakmıyorlar. Normalde Cem Özer ile sevişme sahnesiydi. Yönetmen Sinan Çetin’e ‘Sevişme olmasın bu şekilde yapalım’ dedim. Fikir benden çıktı. Sonra zaten festivallerden ödüller aldım."

