Masumiyet 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Mahkemede İrem Orhun için gözaltı kararı çıkıyor! Masumiyet 3. son bölümde neler oldu?

Başrolleri Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın paylaştığı Masumiyet dizisi 3. son bölümüyle 10 Mart Çarşamba akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Masumiyet dizisinin 17 Mart Çarşamba ekrana gelecek olan 4. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Masumiyet'in son bölümünde Ela Yüksel (İlayda Alişan) ve İlker Ilgaz’ın (Serkay Tütüncü) merakla beklenen duruşması ekrana geldi.

MASUMİYET SON BÖLÜM ÖZETİ

Tutuklu yargılanan İlker Ilgaz hâkim karşısına çıkacak. Hastanede tedavisi devam eden Ela, annesi Bahar’dan (Deniz Çakır) aldığı güçle duruşma salonuna gelecek.

İlker Ilgaz’ın avukatının, takıntılı ve ruh sağlığı bozuk bir Ela portresi çizmesi, Ela’nın en yakınlarının bile kafasını karıştıracak.

Aldığı darbeler ve geçirdiği ameliyatlar yüzünden, zihninde boşluklar olan Ela geçmişi hatırlamakta problem yaşayacak.

Ela’nın duruşmada yaşadıklarını kabullenemeyen Bahar ise adeta isyan edecek.

Bahar’ın kızının uğradığı mağduriyeti gözyaşları içinde hâkime anlatacağı sahne izleyenleri derinden etkileyecek.