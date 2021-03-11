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  4. Masumiyet 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Mahkemede İrem Orhun için gözaltı kararı çıkıyor! Masumiyet 3. son bölümde neler oldu?

Masumiyet 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Mahkemede İrem Orhun için gözaltı kararı çıkıyor! Masumiyet 3. son bölümde neler oldu?

11.03.2021 01:38 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin iddialı dizisi Masumiyet 3. bölümüyle ekrana geldi. Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın başrollerini paylaştığı Masumiyet dizisinin 4. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Masumiyet'in yeni bölümünde İlker, annesine itirafta bulunuyor. Ardından ise basın toplantısı yapan İlker İlgaz, "Ela Yüksel'le kısa ve yanlış bir şey yaşadım, pişmanım" diyor. Mahkemede ise avukatın çağrısı sonrasında İrem tutuklanıyor. İşte Masumiyet yeni bölüm fragmanı.

Başrolleri Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın paylaştığı Masumiyet dizisi 3. son bölümüyle 10 Mart Çarşamba akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Masumiyet dizisinin 17 Mart Çarşamba ekrana gelecek olan 4. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Masumiyet'in son bölümünde Ela Yüksel (İlayda Alişan) ve İlker Ilgaz’ın (Serkay Tütüncü) merakla beklenen duruşması ekrana geldi.

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MASUMİYET SON BÖLÜM ÖZETİ

Tutuklu yargılanan İlker Ilgaz hâkim karşısına çıkacak. Hastanede tedavisi devam eden Ela, annesi Bahar’dan (Deniz Çakır) aldığı güçle duruşma salonuna gelecek.

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İlker Ilgaz’ın avukatının, takıntılı ve ruh sağlığı bozuk bir Ela portresi çizmesi, Ela’nın en yakınlarının bile kafasını karıştıracak.

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Aldığı darbeler ve geçirdiği ameliyatlar yüzünden, zihninde boşluklar olan Ela geçmişi hatırlamakta problem yaşayacak.

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Ela’nın duruşmada yaşadıklarını kabullenemeyen Bahar ise adeta isyan edecek.

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Bahar’ın kızının uğradığı mağduriyeti gözyaşları içinde hâkime anlatacağı sahne izleyenleri derinden etkileyecek.

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İlker Ilgaz’ın tutuksuz yargılanmasının kabul edilmesi annesi Hale Ilgaz’da (Hülya Avşar) sevinç yaratırken, Harun (Mehmet Aslantuğ) kızı İrem’i bu yaşanan olaydan uzak tutmak için yeni bir karar alacak.


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Anahtar Kelimeler:
Deniz Çakır Hülya Avşar Mehmet Aslantuğ
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