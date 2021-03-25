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  4. Masumiyet 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumiyet'te İlker Ilgaz'dan şoke eden Ela itirafı: Hamile olduğunu bile bile ona saldırdım!

Masumiyet 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumiyet'te İlker Ilgaz'dan şoke eden Ela itirafı: Hamile olduğunu bile bile ona saldırdım!

25.03.2021 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin iddialı dizisi Masumiyet 5. bölümüyle ekrana geldi. Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın başrollerini paylaştığı Masumiyet dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Masumiyet yeni bölümde her şeyi hatırlamaya başlayan Ela, karnında ölen bebeği için adalet arayışına giriyor. İlker ise Ela'ya saldırdığını itiraf ediyor. İlker'in "Ben hamile olduğunu bile bile ona sandalyeyle saldırdım" itirafı herkesi şoke ediyor.

Başrolleri Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın paylaştığı Masumiyet dizisi 5. son bölümüyle 24 Mart Çarşamba akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Masumiyet dizisinin 31 Mart Çarşamba ekrana gelecek olan 6. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Ela'nın yaşadıklarını hatırlaması her şeyi değiştiriyor. Ela'nın adalet sözleri üzerine İlker Ilgaz da itirafta bulunuyor. Yaptıklarını haykıran İlker'in "Doğru söylüyor hamileydi. Ben hamile olduğunu bile bile sandalyeyle saldırdım ona. Yaptım" sözleri ailesini şoke ediyor.

MASUMİYET SON BÖLÜM ÖZETİ

Ela ve İlker’in olay yerinde yaşadıkları yüzleşme, Ela için yapbozun eksik parçalarını yerine koyar. Ela’nın hatırladıklarını kaldırması hiç kolay olmaz.

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Bir yandan İrem’in şok intiharıyla, diğer yanda Ela’dan gördüğü tepkiyle köşeye sıkışan İlker bir kez daha annesine sığınır. Hale, oğlunu kurtarmak için düğmeye basar ve İlker’i yurt dışına kaçırmak için harekete geçer.

Masumiyet (4) (1)

Diğer yanda, Bahar ve Ela’nın zorbalığa karşı verdikleri sınav, İrem’in çektiği video sonrası yaşananlarla bir kez daha alevlenir. Ela yine hedefteki isimdir. İntiharı sonrasında yaşananlarla birlikte, İrem, Hale’nin ocağına düşer ve yeni bir hamle yapmak zorunda kalır.

Masumiyet (3) (1)

Kızının, evliliği yüzünden sürüklendiği noktayı hazmedemeyen Harun, Bahar’la sessiz bir iş birliği içine girer. Bahar da, kızlar arasındaki tehlikeli düşmanlığa rağmen Harun’a güvenmeyi seçer.

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Ela’nın kaybettiği bebeğini hatırlaması herkes için işin rengini değiştirirken, Hale’nin kaçış planı anne oğul için ya kurtuluş ya da sonun başlangıcıdır.

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Deniz Çakır Hülya Avşar Mehmet Aslantuğ
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