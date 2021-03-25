Masumiyet 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumiyet'te İlker Ilgaz'dan şoke eden Ela itirafı: Hamile olduğunu bile bile ona saldırdım!

Başrolleri Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın paylaştığı Masumiyet dizisi 5. son bölümüyle 24 Mart Çarşamba akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Masumiyet dizisinin 31 Mart Çarşamba ekrana gelecek olan 6. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Ela'nın yaşadıklarını hatırlaması her şeyi değiştiriyor. Ela'nın adalet sözleri üzerine İlker Ilgaz da itirafta bulunuyor. Yaptıklarını haykıran İlker'in "Doğru söylüyor hamileydi. Ben hamile olduğunu bile bile sandalyeyle saldırdım ona. Yaptım" sözleri ailesini şoke ediyor.

MASUMİYET SON BÖLÜM ÖZETİ

Ela ve İlker’in olay yerinde yaşadıkları yüzleşme, Ela için yapbozun eksik parçalarını yerine koyar. Ela’nın hatırladıklarını kaldırması hiç kolay olmaz.

Bir yandan İrem’in şok intiharıyla, diğer yanda Ela’dan gördüğü tepkiyle köşeye sıkışan İlker bir kez daha annesine sığınır. Hale, oğlunu kurtarmak için düğmeye basar ve İlker’i yurt dışına kaçırmak için harekete geçer.

Diğer yanda, Bahar ve Ela’nın zorbalığa karşı verdikleri sınav, İrem’in çektiği video sonrası yaşananlarla bir kez daha alevlenir. Ela yine hedefteki isimdir. İntiharı sonrasında yaşananlarla birlikte, İrem, Hale’nin ocağına düşer ve yeni bir hamle yapmak zorunda kalır.