Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan'ın yeni projesi belli oldu!

Bir Çocuk Sevdim, Çukur, Şampiyon gibi başarılı dizilerde rol almasıyla adını duyuran İlayda Alişan, son olarak Masumiyet dizisinde Ela karakterine hayat vererek ününe ün kattı. Geçtiğimiz haftalarda dizinin final yapmasıyla oyuncuların yeni projesi merak konusu olmuştu. Bir haberde Alişan'dan geldi. Daha önce Hakan Muhafız ile dijital platformda yer alan oyuncu yeniden dijital dizide yer alacak.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Masumiyet' adlı dizide yer alan oyuncu İlayda Alişan, yepyeni bir proje ile hayranlarının karşısına geçecek. Masumiyet'in final yapmasının ardından oyuncuların yeni projeleri merak konusu olmuştu. Dizinin İrem'i geçtiğimiz hafta 'Leyla ile Mecnun' kadrosuna dahil olurken, İlayda Alişan ise yeniden dijital platformda yer alacak. Pastel film imzası taşıyan dijital bir dizide rol alacağı açıklanan Alişan, kendisi gibi başarılı oyunculara eşlik edecek. Yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın'ın oturacağı 'Ölüm Kime Yakışır' adlı dizide İlayda Alişan'ın yanı sıra Hazal Subaşı Ezgi Eyüboğlu ve Ceren Moray da rol alıyor.