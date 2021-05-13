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Masumiyet neden yok, final mi yaptı? Masumiyet'in yeni bölümü ne zaman

13.05.2021 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox ekranlarının sevilen dizisi Masumiyet yayın gününde ekranlara gelmedi. Çarşamba akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelen Masumiyet dizisi final iddiaları ile konuşuluyor. Yeni bölümünde ekrana gelmeyen dizi ile ilgili Masumiyet final mi yaptı? Masumiyet dizisi neden yok? izleyenler araştırılan konular arasında yer aldı. İşte, ayrıntılar...

Masumiyet neden yok, final mi yaptı? Masumiyet'in yeni bölümü ne zaman

FOX ekranlarında izleyenler tarafından ilgi ile takip edilen Masumiyet dizisi yeni bölümünün yayınlandığı Çarşamba gününde ekranlara gelmedi. Oyuncu kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır ve Hülya Avşar gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Masumiyet neden yok? Masumiyet yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

MASUMİYET NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çarşamba akşamları Kuruluş Osman ve Sadakatsiz gibi rakip diziler ile aynı saate yayınlanan Masumiyet'in yayın günü değiştirildi. Masumiyet'in yeni bölümü 17 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

MASUMİYET DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET OYUNCU KADROSU

İddialı oyuncu kadrosu ve senaryosuyla kendinden söz ettiren dizinin kadrosunda Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır’ın yanı sıra; İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Gidişoğlu, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Adin Külçe, Almina Günaydın, Sevgi Temel ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler de yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
FOX Hülya Avşar
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