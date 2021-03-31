Masumiyet yeni bölüm fragmanı yayınlandı | “Şimdi yiyin birbirinizi!”

Masumiyet dizisinin geçtiğimiz bölümünde Ela ve İlker’in yüzleşmesine tanık olduk. Ela’nın hatırladıkları ise onu zor bir döneme soktu. İrem’in intiharıyla ve Ela’nın tepkisiyle karşı karşıya gelen İlker ise köşeye sıkıştı. Yeni bölüm fragmanında İlker tüm yaptıklarını itiraf etmek zorunda kalıyor. Masumiyet 31 Mart Çarşamba günü 6. Bölümü ile FOX TV’de!

MASUMİYET YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Ela’nın hamileliğini hatırlaması üç aile için de sarsıcı olur. İlker, imza attığı vahşeti kabul etmek zorunda kalır, işin adli boyutundan korkan Hale, oğlu için bir kez daha düğmeye basar. Timur’un zaafları Hale’nin en büyük silahı olurken, Bahar ve Timur arasındaki ipler kopar. Kızını nihayet Ilgaz bataklığından çıkarmayı başaran Harun’un hedefi, İrem’i boşanmaya ikna etmektir. Harun hedefi 12’den vurur. İrem ve İlker’in şok boşanması, Harun’a rahat bir nefes aldırırken, Bahar’ın en karanlık kabusu yeniden gerçek olmak üzeredir. Boşanmanın acısını kaldıramayan İrem, Ela’yı bir kez daha İlker’le vurur. Yaşadıklarına rağmen, hayatına kaldığı yerden devam etmeye kararlı olan Ela, en ağır darbeyi hiç beklemediği bir yerden alır. Ela, hayatının hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağı gerçeğiyle yüzleşirken İlker de adım adım zihnindeki karanlıkla yüzleşmeye başlar.