Masumlar Apartmanı 10. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Safiye'nin herkesten sakladığı büyük sırrı ortaya çıkıyor!

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 17 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan 10. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde Han, ailesinin sırlarını ve herkesten sakladıkları çöp evi İnci'ye gösteriyor. İnci ise Han'ın ailesine sahip çıkmasından dolayı duygulanıyor ve "Seni çok seviyorum" diyerek sarılıyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han’ın kız isteme sürpriziyle Memduh ve İnci büyük şok yaşar.

Memduh ve İnci’nin arası yine bozulur. Ege evlendiklerini açıklamak yerine İnci ve Han’ın böyle bir ‘oyuna’ başvurmasına tepki gösterir.

Okulda da sinirini Neriman’dan çıkarır. Han’ın attığı büyük adım Derenoğlu ailesine de yansır.



Gülben Esat’a olan aşkı için harekete geçmeye karar verir. Önündeki en büyük engel ise Safiye’dir.

Uygar’ın yine başlarına bela açacağını düşünen Han, bu kez çok daha sert bir tepki verir. Bunun sonucunda ise Esra Han’ın karanlık tarafıyla tanışır. Ege Han’ın parasıyla okumamaya kararlıdır.