MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Masumlar Apartmanı 10. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Safiye'nin herkesten sakladığı büyük sırrı ortaya çıkıyor!

Masumlar Apartmanı 10. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Safiye'nin herkesten sakladığı büyük sırrı ortaya çıkıyor!

16.11.2020 00:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı'nın 10. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde Safiye ile Han arasında tartışma yaşanıyor. Han ise Gülben, babası ve kardeşini de alarak restorana yemeğe gidiyor. Han'ın ailesi restoranda karşılarında İnci'yi görünce şok yaşıyor. Evde yalnız kalan Safiye elektriklerin kesilmesiyle korku dolu anlar yaşıyor. Safiye'nin geçmişte annesi yüzünden erkek arkadaşının ölümüne sebep olduğu da ortaya çıkıyor. İşte Masumlar Apartmanı 10. yeni bölüm fragman

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 17 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan 10. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde Han, ailesinin sırlarını ve herkesten sakladıkları çöp evi İnci'ye gösteriyor. İnci ise Han'ın ailesine sahip çıkmasından dolayı duygulanıyor ve "Seni çok seviyorum" diyerek sarılıyor.

Masumlar Apartmanı 9. son bölüm final sahnesi! Han, İnci'ye çöp ev gerçeğini gösterdi! Masumlar Apartmanı sosyal medyada gündem olduMasumlar Apartmanı 9. son bölüm final sahnesi! Han, İnci'ye çöp ev gerçeğini gösterdi! Masumlar Apartmanı sosyal medyada gündem oldu

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han’ın kız isteme sürpriziyle Memduh ve İnci büyük şok yaşar.

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah küfüre küfürle karşılık verdiMasumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah küfüre küfürle karşılık verdi

Memduh ve İnci’nin arası yine bozulur. Ege evlendiklerini açıklamak yerine İnci ve Han’ın böyle bir ‘oyuna’ başvurmasına tepki gösterir.

0f165f7b-b7a5-49aa-b2c1-09f08fe37b14

Okulda da sinirini Neriman’dan çıkarır. Han’ın attığı büyük adım Derenoğlu ailesine de yansır.

0990bdb1-edcc-41d1-b07d-77e4dd7cbdf5
Gülben Esat’a olan aşkı için harekete geçmeye karar verir. Önündeki en büyük engel ise Safiye’dir.

6bad5ac5-adc5-44ab-a485-286a38cd7de9

Uygar’ın yine başlarına bela açacağını düşünen Han, bu kez çok daha sert bir tepki verir. Bunun sonucunda ise Esra Han’ın karanlık tarafıyla tanışır. Ege Han’ın parasıyla okumamaya kararlıdır.

15d2b988-10d9-4241-8dc0-73566198cce2

Sonuçlarını düşünmeden yaptığı plan başını derde sokar.

361b898c-7ce7-4904-a404-9797e7b6cba4

Gülben’in Esat için kurduğu hayallerin üzerine Safiye kabus gibi çöker.

f20965ac-8735-43be-ba4f-5b49717019a0

İki kardeş arasında ilk defa kılıçlar karşılıklı çekilir. Han İnci’yle aralarında olan gerilimin daha fazla uzamasını istemez.

c507b209-7f5d-4b47-84eb-6155808a1d5c

Kendini kısmen de olsa İnci’ye açmaya karar verir. Ancak işler planladığı gibi gitmeyecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavgaMasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
EDHO'da kim ölüyor?EDHO'da kim ölüyor?
Para için değil zevk için soyunuyor Para için değil zevk için soyunuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Henüz 13 yaşında! Arkadaşını çekiçle öldürdü: Sebebi ortaya çıktı

Henüz 13 yaşında! Arkadaşını çekiçle öldürdü: Sebebi ortaya çıktı

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Küvet sahnesi olay oldu!

Küvet sahnesi olay oldu!

Cinsel organı görünmüştü! Olay yorum

Cinsel organı görünmüştü! Olay yorum

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızının son hali

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızının son hali

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Lüks harcamalarıyla dikkat çekiyor! Berkay'ın yeni arabası servet değerinde

Lüks harcamalarıyla dikkat çekiyor! Berkay'ın yeni arabası servet değerinde

Betüş'ten sonra Sadık karakteri de belli oldu

Betüş'ten sonra Sadık karakteri de belli oldu

Olay paylaşım! 'Azgın olduğum zamanlarda...'

Olay paylaşım! 'Azgın olduğum zamanlarda...'

Diğer Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Masada bir kişi fazla" EDHO'da Hızır kimi öldürdü?

EDHO'da kim ölüyor?

Çukur 103. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'da Sefa mahalleye saldırıyor! Meke ölüyor mu?

Çukur'da yeni düşman ortaya çıkıyor! Mahalleye şok saldırı

Seni Çok Bekledim'in afiş çekimleri yapıldı! Özcan Deniz'in yeni dizisi Seni Çok Bekledim'in konusu nedir, oyuncuları kimler?

Seni Çok Bekledim'in afiş çekimleri yapıldı! Özcan Deniz'in yeni dizisi Seni Çok Bekledim'in konusu nedir, oyuncuları kimler?

Menajerimi Ara dizisinden sevenlerini üzen haber!

Kötü haber! Yeni bölüm olmayacak!

MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim oldu? Oylamada gerilim

Oylamada gerilim! 'Yol yapıyorsun'

Twitter 7,5 saat Ramo'yu konuştu

Twitter 7,5 saat Ramo'yu konuştu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.