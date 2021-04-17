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  4. Masumlar Apartmanı 30. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci’yle Esra kazan dairesine iniyor

Masumlar Apartmanı 30. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci’yle Esra kazan dairesine iniyor

17.04.2021 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heyecanın dorukta olduğu Masumlar Apartmanı 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Esra, kazan dairesinden gelen sesi İnci’ye anlatıyor. Orada ne olduğunu öğrenmek için birlikte iniyorlar.

Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu’nun başrollerini paylaştığı Masumlar Apartmanı’ndan beklenen fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı 30. bölüm fragmanı ile heyecan doruğa yükseldi. Han’ın kazan dairesine sakladığı gerçeği Esra ve İnci ikilisi mi öğrenecek?

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

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Masumlar Apartmanı dizisi Farah Zeynep Abdullah
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